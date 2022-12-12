Путин присвоил почетное звание пермскому ученому

Пермский ученый Сергей Бузмаков удостоен почетного звания «Заслуженный эколог Российской Федерации». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный эколог Российской Федерации“ Бузмакову Сергею Алексеевичу — заведующему кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ», — говорится в тексте указа. Ученый отмечен за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
Сергей Бузмаков — доктор географических наук, профессор. Он автор 90 научных работ, указано на сайте ПГНИУ. Он занимается мониторингом особо охраняемых природных территорий, разработал проект сети ООПТ Перми. Сейчас создает кластерный природный парк, отражающий географическое разнообразие Пермского края.
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Пермский ученый Сергей Бузмаков удостоен почетного звания «Заслуженный эколог Российской Федерации». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный эколог Российской Федерации“ Бузмакову Сергею Алексеевичу — заведующему кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ», — говорится в тексте указа. Ученый отмечен за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Сергей Бузмаков — доктор географических наук, профессор. Он автор 90 научных работ, указано на сайте ПГНИУ. Он занимается мониторингом особо охраняемых природных территорий, разработал проект сети ООПТ Перми. Сейчас создает кластерный природный парк, отражающий географическое разнообразие Пермского края.