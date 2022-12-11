В ЯНАО задержали чиновника за получение крупной взятки

12 декабря 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске за получение крупной взятки задержан чиновник учреждения администрации Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело в отношении замначальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения горадминистрации «Дирекция муниципального заказа». Он обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального управления СКР на официальном сайте. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения администрации Ноябрьска „Дирекция муниципального заказа“. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба ведомства. Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от представителей коммерческих структур. Мужчина был помещен под стражу. В отношении двух взяткодателей мерой пресечения назначен домашний арест, с них взята подписка о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе были привлечены к ответственности работники местного управления по физической культуре и спорту. Причиной стало несоблюдение антикоррупционного законодательства.

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело в отношении замначальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения горадминистрации «Дирекция муниципального заказа». Он обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального управления СКР на официальном сайте. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения администрации Ноябрьска „Дирекция муниципального заказа“. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба ведомства. Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от представителей коммерческих структур. Мужчина был помещен под стражу. В отношении двух взяткодателей мерой пресечения назначен домашний арест, с них взята подписка о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе были привлечены к ответственности работники местного управления по физической культуре и спорту. Причиной стало несоблюдение антикоррупционного законодательства.