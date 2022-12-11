11 декабря 2022
10 декабря 2022

В ЯНАО задержали чиновника за получение крупной взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
В Ноябрьске за получение крупной взятки задержан чиновник учреждения администрации Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело в отношении замначальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения горадминистрации «Дирекция муниципального заказа». Он обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального управления СКР на официальном сайте.

«Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения администрации Ноябрьска „Дирекция муниципального заказа“. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от представителей коммерческих структур. Мужчина был помещен под стражу. В отношении двух взяткодателей мерой пресечения назначен домашний арест, с них взята подписка о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе были привлечены к ответственности работники местного управления по физической культуре и спорту. Причиной стало несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело в отношении замначальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения горадминистрации «Дирекция муниципального заказа». Он обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального управления СКР на официальном сайте. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства муниципального учреждения администрации Ноябрьска „Дирекция муниципального заказа“. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба ведомства. Фигурант был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО в момент получения части взятки в 500 тысяч рублей от представителей коммерческих структур. Мужчина был помещен под стражу. В отношении двух взяткодателей мерой пресечения назначен домашний арест, с них взята подписка о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе были привлечены к ответственности работники местного управления по физической культуре и спорту. Причиной стало несоблюдение антикоррупционного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...