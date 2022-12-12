Путин наградил директора пермского ДК

В Перми гендиректор ДК им. Солдатова Владимир Воробей награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Президент РФ подписал приказ о награждении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский культурный деятель Владимир Воробей награжден медалью за выдающиеся заслуги. Приказ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Наградить Воробья Владимира Вацлавовича — генерального директора МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова медалью орден «За заслуги перед отечеством» II степени», — указано в документе. Пермяк награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю и плодотворную деятельность.

Владимир Воробей родился в Перми в январе 1956 года. Мог легко поступить во ВГИК, но предпочел филфак. Закончил ПГУ. После возглавил студенческий клуб политехнического вуза. Работал корреспондентом газеты «Ленинец», позже — худруком и директором студклуба.

Воробей наиболее известен по роли Ивана Семенова в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», который сняли в Перми по мотивам книги Льва Давыдычева. В открытых источниках указано, что Владимир Вацлавович был сопродюсером в международном проекте с балетом Евгения Панфилова «Russian seduction». В настоящее время он трудится на посту генерального директора пермского дворца культуры.

URA.RU писало ранее, что Путин присвоил почетное звание «Заслуженный эколог РФ» пермяку Сергею Бузмакову. Прикамский ученый отмечен за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.