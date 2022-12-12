В Свердловском городе откроют пункт приема новогодних посылок для военнослужащих

Новогодние посылки и письма будут доставлены свердловским военным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В городе Березовский (Свердловская область) 13 декабря откроется пункт приема новогодних посылок и писем для военнослужащих РФ. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В Центр поддержки мобилизованных и их семей города Березовский можно будет принести конфеты, шоколад, кофе и любые кондитерские изделия длительного хранения. Очень важно, вместе с подарком, передать письмо с пожеланиями к новому году для военнослужащего земляка», — сообщили в группе «Вконтакте» «Сила Березовского в людях».

Сбор посылок для военных продлится до 20 декабря. Сформированный груз будет отправлен военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, госпиталях и учебных центрах.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Красноуфимска (Свердловская область), которые отправили военным в зону СВО внедорожник. Помимо автомобиля красноуфимцы собрали гуманитарный груз и, изготовленные самостоятельно, печки для палаток.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии и имеющие опыт боевых действий. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — порядка 9,7 тысячи.