Свердловчане отправили «буханку» военнослужащим в зону СВО

УАЗ «буханка» куплен жителями Красноуфимска для земляков в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители города Красноуфимск (Свердловская область) и поселка Ачит (Свердловская область) отправили своим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции, внедорожный автомобиль «УАЗ-452», известный в простонародье, как «буханка». Об этом рассказал глава Ачитского округа Дмитрий Верзаков на своей странице «Вконтакте».

«Благодаря неравнодушным жителям и бизнесменам, купили и отправили внедорожник „УАЗ“ „буханку“. Сейчас такой автомобиль там крайне необходим, машину дополнительно доработали сварщики», — сообщил Верзаков.

Помимо автомобиля, бойцам отправили металлические печки для палаток, которые сами изготовили, и большое количество гуманитарного груза. Помощь будет передана свердловчанам, которые находятся в зоне СВО.

Ранее URA.RU сообщало о волонтерах из Краснотурьинска (Свердловская область), которые собрали несколько тонн груза для мобилизованных. Посылка предназначена для бойцов, находящихся в одном из центров подготовки военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам цель спецоперации — это демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса.