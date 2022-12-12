Bloomberg: Россия способна вновь стать главным поставщиком газа в ЕС

13 декабря 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

В Bloomberg отметили тенденции на возвращение России на европейские рынки энергоресурсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Об этом сообщает Bloomberg. «На отраслевом собрании, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований, толпу руководителей, политиков и консультантов спросили, сделает ли Европейский союз снова Россию своим основным поставщиком газа. Опрос показал раскол 40% на 40%, остальные не определились», — сообщает автор статьи , опубликованной на сайте Bloomberg. В издании также допустили, что реалии рынков и географии могут заставить сотрудничать с Россией даже самых упорных в своем противостоянии политиков, которые заверяют, что никогда не вернутся к российскому газу. Кроме того, Bloomberg отметили растущую тенденцию на сотрудничество с Россией в экономической сфере. В издании приводят мнение лидера немецкой Саксонии Михаэля Кречмера, который заявил, что постоянное отсутствие российского газа было бы «исторически невежественным и геополитически неверным». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание возобновить экономическое сотрудничество с Россией после окончания спецоперации. Также стало известно о том, что 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. Группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила предложение о снижении порога на российские энергоресурсы за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Об этом сообщает Bloomberg. «На отраслевом собрании, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований, толпу руководителей, политиков и консультантов спросили, сделает ли Европейский союз снова Россию своим основным поставщиком газа. Опрос показал раскол 40% на 40%, остальные не определились», — сообщает автор статьи, опубликованной на сайте Bloomberg. В издании также допустили, что реалии рынков и географии могут заставить сотрудничать с Россией даже самых упорных в своем противостоянии политиков, которые заверяют, что никогда не вернутся к российскому газу. Кроме того, Bloomberg отметили растущую тенденцию на сотрудничество с Россией в экономической сфере. В издании приводят мнение лидера немецкой Саксонии Михаэля Кречмера, который заявил, что постоянное отсутствие российского газа было бы «исторически невежественным и геополитически неверным». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание возобновить экономическое сотрудничество с Россией после окончания спецоперации. Также стало известно о том, что 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. Группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила предложение о снижении порога на российские энергоресурсы за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС.