Сотрудничество между Россией и Германией в экономической сфере должно продолжиться после окончания спецоперации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине», — заявил Шольц, слова которого передает газета Zeit. Канцлер также выразил мнение о том, что России необходимо предоставить возможность возобновить экономическое сотрудничество с европейскими державами.
Ранее стало известно, что Германия оказалась на грани экономического коллапса из-за спецоперации на Украине. Санкции, которые были введены Германией, лишили страну российского газа, что создало угрозу энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции нанесли очевидный вред экономике европейских держав. Кроме того, граждане Германии раскритиковали своего канцлера за политику в отношении России и введение санкций, об этом рассказал телеканал «Царьград».
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Сотрудничество между Россией и Германией в экономической сфере должно продолжиться после окончания спецоперации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине», — заявил Шольц, слова которого передает газета Zeit. Канцлер также выразил мнение о том, что России необходимо предоставить возможность возобновить экономическое сотрудничество с европейскими державами. Ранее стало известно, что Германия оказалась на грани экономического коллапса из-за спецоперации на Украине. Санкции, которые были введены Германией, лишили страну российского газа, что создало угрозу энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции нанесли очевидный вред экономике европейских держав. Кроме того, граждане Германии раскритиковали своего канцлера за политику в отношении России и введение санкций, об этом рассказал телеканал «Царьград».