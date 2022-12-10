Bloomberg: 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ

11 декабря 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

В ЕС потребовали снизить потолок цен на газ из РФ, сообщает Bloomberg Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз требует снизить потолок цен на российский газ. Об этом сообщили анонимные источники. «У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», — пишет Bloomberg , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Согласно материалу, 12 членов ЕС намерены смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. По данным издания, группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила такое предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС. Именно они должны согласовать этот вопрос. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против России. Среди недавних ограничений было введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается соглашаться с таким решением ЕС, однако страны G7, ЕС и Австралия все же согласовали эту меру, уточнив, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен высмеял такой шаг Евросоюза, отметив, что российским властям якобы смешно от подобных ограничений.

Евросоюз требует снизить потолок цен на российский газ. Об этом сообщили анонимные источники. «У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», — пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Согласно материалу, 12 членов ЕС намерены смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. По данным издания, группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила такое предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС. Именно они должны согласовать этот вопрос. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против России. Среди недавних ограничений было введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается соглашаться с таким решением ЕС, однако страны G7, ЕС и Австралия все же согласовали эту меру, уточнив, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен высмеял такой шаг Евросоюза, отметив, что российским властям якобы смешно от подобных ограничений.