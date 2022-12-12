Проблемные участки находятся на пешеходных переходах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана заметили, что платформы для инвалидов, которые установили возле пешеходных переходов, в холодное время становятся опасны для участников дорожного движения. Информация о проблеме размещена на странице краеведа Алексея Дедова в соцсети «ВКонтакте».

«Хотите легко и элегантно соскользнуть прямо под колеса автомобиля? Вам поможет специальное приспособление на пешеходном переходе. Всегда готово к применению: скользкое, под наклоном и с направляющими, чтобы никто не сбился с курса. <…> Устройство придумано как сигнализатор для слабовидящих, но нашей сибирской зимой эффективно выполняет и смежные функции. <…> Проверено на себе», — написал Дедов.

Некоторые пользователи в комментариях под его постом также отметили, что сталкивались с этой проблемой. «Интуитивно встал на нее, надеясь, что ребристая поверхность не будет скользить, но меня ждал сюрприз», — рассказал пользователь Максим Дуров. Пользователь Ольга Курбатова написала, что обходит эти платформы. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU посоветовали обратиться в городскую администрацию. URA.RU направило вопросы по теме в мэрию. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее жители Курганской области жаловались, что реагенты, рассыпанные по дорогам, наносят существенный ущерб их автомобилям. По словам пользователей соцсетей, реагенты ускоряют гниение машин и попадают на лобовое стекло, и с этой грязью не справляются не дворники.

Проблемный участок заметили в центре Кургана Фото: аккаунт краеведа Алексея Дедова в соцсети «ВКонтакте»