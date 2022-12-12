Водители возмущены, что реагенты на курганских дорогах уничтожают машины

По мнению водителей, от реагентов, рассыпанных по дорогам, страдают машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водители Курганской области жалуются, что рассыпанные по дорогам региона реагенты, наносят существенный ущерб их автомобилям. Своим мнением водители делятся в соцсетях.

«Когда закончится уже эта *** (история — прим. URA.RU) с реагентами на дорогах, от них только одна грязь и каша, которая еще хуже действует на управление авто. Машины гниют от этого со страшной силой. Когда уже этот вопрос решится?» — пишет анонимный пользователь в группе «ЧП Курган» в соцсети «Вконтакте».

«Зачем превращать город в болото? Соли насыплют, грязь разведут, все машины грязные, люди — злые. Из-за этой грязи на машине „лобовуху“ закидывает, дворники замерзшие не справляются», — делится своими переживаниями подписчик группа «Шадринск Online», также не пожелавший раскрыть свое имя.

Курганские автовладельцы считают, что качественной уборки занесенных снегом улиц будет достаточно. «Требуется всего лишь хорошенько смести снег с дороги, и не надо никаких реагентов», — к такому мнению пришли большинство комментаторов.

По данным зауральских СМИ, в столице региона в понедельник 12 декабря после прошедшего снегопада коммунальные службы, занимающиеся уборкой улиц, перешли на круглосуточный режим. В городской мэрии подчеркивали, что первостепенная задача — расчистка центральных магистралей и подходов к учреждениям образования. Несколькими днями ранее в курганской Госавтоинспекции предупреждали водителей и пешеходов, что нужно соблюдать предельную внимательность в период надвигающейся непогоды.

URA.RU уже писало, что жители Шадринска (Курганская область) жаловались на некачественную уборки улиц города. Они отмечали, что дороги засыпаны песком и солью из-за чего на проезжей части образуется «сплошное месиво и грязь». Ранее местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом.