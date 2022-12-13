Госдума разрешит школам получать деньги из областного бюджета

13 декабря 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Эффективность экономики государства зависит от качества образования, поделился Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На следующей неделе Госдума внесет закон об изменении финансирования школ. После его принятия образовательные учреждения смогут получать деньги из областного бюджета. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Вячеслав Володин. «На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — написал он в своем telegram-канале . Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, отметил Володин. Володин поделился причинами введения нового закона об образовании. Он акцентировал внимание на том, что все успехи в экономике мировых держав происходили после подъема качества образования. Страна теряет свои позиции при снижении уровня образования, добавил он.

На следующей неделе Госдума внесет закон об изменении финансирования школ. После его принятия образовательные учреждения смогут получать деньги из областного бюджета. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Вячеслав Володин. «На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — написал он в своем telegram-канале. Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, отметил Володин. Володин поделился причинами введения нового закона об образовании. Он акцентировал внимание на том, что все успехи в экономике мировых держав происходили после подъема качества образования. Страна теряет свои позиции при снижении уровня образования, добавил он.