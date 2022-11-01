Минобороны РФ: российские военные разрушили систему управления ВСУ

Вооруженные силы России существенно нарушили управление группировками ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате применения 31 октября массированного удара высокоточным требованием дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — заявил Конашенков во время брифинга Минобороны.
Он также добавил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Нарушено также производство на Военно-промышленных комплексах Украины.
В ответ на теракт на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги.
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Вооруженные силы России существенно нарушили управление группировками ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В результате применения 31 октября массированного удара высокоточным требованием дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — заявил Конашенков во время брифинга Минобороны. Он также добавил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Нарушено также производство на Военно-промышленных комплексах Украины. В ответ на теракт на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги.