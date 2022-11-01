Минобороны РФ: российские военные разрушили систему управления ВСУ 01 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 + Конашенков заявил, что было нарушено тыловое обеспечение Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России существенно нарушили управление группировками ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В результате применения 31 октября массированного удара высокоточным требованием дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — заявил Конашенков во время брифинга Минобороны. Он также добавил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Нарушено также производство на Военно-промышленных комплексах Украины. В ответ на теракт на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги. Вооруженные силы России существенно нарушили управление группировками ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В результате применения 31 октября массированного удара высокоточным требованием дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — заявил Конашенков во время брифинга Минобороны. Он также добавил, что благодаря ВС РФ были сильно затруднены перевозки железнодорожным транспортом резервов в районы, где ведутся боевые действия. Нарушено также производство на Военно-промышленных комплексах Украины. В ответ на теракт на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. На украинской территории регулярно объявляют воздушные тревоги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям