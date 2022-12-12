На пермский фестиваль Курентзиса «Дягилев+» стартует продажа билетов

13 декабря 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Встреча с маэстро Теодором Курентзисом состоится уже 24 декабря Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Сегодня, 13 декабря, стартует продажа билетов на фестиваль «Дягилев+», который состоится в Перми под руководством Теодора Курентзиса. Об этом сообщается на сайте проекта. «Продажа билетов на все события фестиваля начинается 13 декабря в 14:00 по пермскому времени (12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает официальным билетным партнером проекта. Подписчики Яндекс Плюс смогут первыми купить билеты во время предпродажи, которая продлится с 13 по 16 декабря», — говорится в анонсе. «Дягилев+» — это специальный проект Дягилевского фестиваля. Он пройдет с 24 по 26 декабря. Центральным событием станет показ мистерии Карла Орфа De temporum fine comoedia (18+) в постановке Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В ночь с 24 на 25 декабря хор musicAeterna даст рождественский концерт (18+). Кроме этого, в рамках проекта художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис проведет мастер-класс для молодых дирижеров и певцов. Финалом станет концерт альтернативной музыки (18+).

Сегодня, 13 декабря, стартует продажа билетов на фестиваль «Дягилев+», который состоится в Перми под руководством Теодора Курентзиса. Об этом сообщается на сайте проекта. «Продажа билетов на все события фестиваля начинается 13 декабря в 14:00 по пермскому времени (12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише, которая выступает официальным билетным партнером проекта. Подписчики Яндекс Плюс смогут первыми купить билеты во время предпродажи, которая продлится с 13 по 16 декабря», — говорится в анонсе. «Дягилев+» — это специальный проект Дягилевского фестиваля. Он пройдет с 24 по 26 декабря. Центральным событием станет показ мистерии Карла Орфа De temporum fine comoedia (18+) в постановке Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В ночь с 24 на 25 декабря хор musicAeterna даст рождественский концерт (18+). Кроме этого, в рамках проекта художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис проведет мастер-класс для молодых дирижеров и певцов. Финалом станет концерт альтернативной музыки (18+).