Пушилин заявил о самых сильных обстрелах Донецка с 2014 года

13 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают разные места Донецка, отметил Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы украинской армией Донецкой народной республики являются самыми интенсивными за все время. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин. «Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014, ни в 2015 году», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Врио главы ДНР отметил, что украинские военные ведут огонь несколько раз в день в разное время, и по разным местам города. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщили о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли регион 43 раза за сутки. В результате обстрелов тогда погибли пять мирных жителей.

Обстрелы украинской армией Донецкой народной республики являются самыми интенсивными за все время. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин. «Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014, ни в 2015 году», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Врио главы ДНР отметил, что украинские военные ведут огонь несколько раз в день в разное время, и по разным местам города. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщили о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли регион 43 раза за сутки. В результате обстрелов тогда погибли пять мирных жителей.