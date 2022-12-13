ВСУ обстреляли ДНР 43 раза за сутки

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Проспект Металлургов. Мариуполь, мариуполь, днр, сво
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов ДНР, отметили в представительстве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую народную республику 43 раза за сутки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, собирающем информацию о последствиях военных преступлений Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — сообщается в telegram-канале ДНР в СЦКК. В представительстве отметили, что под огнем оказались девять населенных пунктов региона, а для их обстрелов украинская армия использовала 195 единиц различных боеприпасов.

В представительстве сообщили о гибели пяти мирных граждан в результате обстрелов. А ранения различной степени, по его данным, получили четыре человека.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что российские военные взяли под свой контроль половину территорий региона. Он отметил, что для продвижения в нем солдаты «делают все возможное», сообщает RT.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкую народную республику 43 раза за сутки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации, собирающем информацию о последствиях военных преступлений Украины. «За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — сообщается в telegram-канале ДНР в СЦКК. В представительстве отметили, что под огнем оказались девять населенных пунктов региона, а для их обстрелов украинская армия использовала 195 единиц различных боеприпасов. В представительстве сообщили о гибели пяти мирных граждан в результате обстрелов. А ранения различной степени, по его данным, получили четыре человека. Ранее врио главы ДНР сообщил, что российские военные взяли под свой контроль половину территорий региона. Он отметил, что для продвижения в нем солдаты «делают все возможное», сообщает RT.
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