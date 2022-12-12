Экс-силовика, в драке с которым погиб челябинец, вернули за решетку

Не прошло и месяца с того момента, как Дмитрий Зыков покинул СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

Экс-следователь по особо важным делам управления СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков вернется в СИЗО. Такое решение принял 13 декабря суд региона, отменив решение Центрального райсуда Челябинска об освобождении его из-под стражи. Зыков и его бывший коллега Кирилл Зубков были участниками драки, в которой погиб житель Копейска.

«Прокуратура решение Центрального суда не оспаривала. Следователь не обладает правом самостоятельного обжалования, поэтому он присутствовал сегодня в суде и поддерживал жалобу матери погибшего жителя Копейска Владимира Гончарова», — цитирует 74.Ru адвоката потерпевших Георгия Краснова.

Зыков и его бывший коллега Кирилл Зубков (оба тогда работали в СК) ранним утром 28 мая вмешались в пьяную драку на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса, попав в поле зрения видеокамер. В ходе потасовки они нанесли несколько ударов по голове жителю Копейска Владимиру Гончарову, от которых он умер. Зыков и Зубков пытались скрыться с места преступления, но были задержаны нарядом полиции.

Из следственных органов оба были уволены. Зубков остается под стражей, Зыкова отпустили из СИЗО, изменив ему статью на более мягкую. Теперь он обвиняется в нанесении побоев. У Зубкова статья обвинения остается прежней — ч.4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).