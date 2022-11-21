Экс-следователя челябинского СК выпустили из СИЗО

С Дмитрия Зыкова сняли все ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 22 ноября изменил меру пресечения бывшему следователю Дмитрию Зыкову, которого обвиняли в причинении смерти в ходе драки. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, его выпустили из СИЗО.

«Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Зыкову на стадии апелляции. Бывший коллега Зыкова, Кирилл Зубков, который также участвовал в смертельной драке, остался под стражей», — сообщили источник.

По данным URA.RU, Зыкову изменили статью на более мягкую. Теперь ему вменяют нанесение побоев. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь. Он сообщил суду, что изменена квалификация уголовного дела.

«Следователь просил назначить Зыкову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Но суд решил полностью снять с бывшего следователя все ограничения», — добавил источник.

В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что дело находится на контроле Центрального аппарата. Дело расследуется в Москве.

Следователи вмешались в пьяную драку на пересечение улиц Цвиллинга и Карла Маркса. В ходе драки они нанесли несколько ударов по голове копейчанину Владимиру Гончарову, от которых он умер. Силовики пытались скрыться с места преступления, но были задержаны нарядом ППС. На допросах следователи утверждали, что были трезвыми во время драки, но у следствия появились данные, что перед потасовкой они употребляли алкоголь.