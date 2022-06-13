URA.RU публикует полное видео драки челябинских следователей

Появились ответы на многие вопросы о смерти копейчанина

14 июня 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Зыков считает, что спасал человека и оборонялся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Погибший в драке в Челябинске с участием экс-следователей управления СКР по региону в Челябинске Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова житель Копейска Владимир Гончаров получил минимум шесть ударов в голову. Как следует из полного видео инцидента, появившегося в распоряжении URA.RU, Зыкову и Зубкову ничего не угрожало. По словам адвоката родных погибшего Георгия Краснова, это видео опровергает версию бывших силовиков, что они находились в состоянии необходимой обороны. Рано утром 28 мая в драке на перекрестке улиц Карла Маркса и Цвиллинга в центре города погиб житель Копейска Владимир Гончаров. Некоторое время спустя были задержаны следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и следователь Ленинского следственного отдела Челябинска Кирилл Зубков. Исходя из осмотра видеозаписей и слов свидетелей, именно от их ударов погиб Гончаров. Зубков и Зыков заявили, что ехали мимо на такси, увидели потасовку и вмешались, чтобы разнять дерущихся. Они также сообщили, что в ходе конфликта спасали жизнь одного из участников драки и защищали себя. Ранее появилось видео, на котором запечатлена часть конфликта уже после появления Зыкова и Зубкова. В распоряжении URA.RU есть более ранние кадры, еще до того как Гончаров оказался на асфальте. «Из полного видео мы видим, что Зыков внезапно начинает бить окружающих, в том числе на видео можно насчитать не менее пяти ударов в голову Гончарову. Зубков впоследствии „приходит на помощь“ своему коллеге и добивает лежащего Гончарова ногой в голову. Утверждают, что хотели разнять дерущихся, но факту лишили жизни человека, который не представлял для них никакой опасности. Реальная причина действий следователей — внезапно возникшая неприязнь к окружающим на фоне словесного конфликта», — пояснил URA.RU адвокат потерпевших Георгий Краснов. С этого удара потерпевшему от Дмитрия Зыкова началась драка предоставлено Георгием Красновым Дмитрий Зыков делал успешную карьеру в СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На видео снято как на перекрестке Маркса и Цвиллинга дерутся, катаясь по асфальту, двое мужчин. Остальные, включая потерпевшего Гончарова, в драке участия не принимают, стоят вокруг и смотрят. Уже расцвело. Мимо проезжает белое такси, через короткое время к дерущимся бежит через перекресток мужчина. Как следует из раскадровки, это Зыков, самый высокий из всех. Он делает жест руками, как будто просит прекратить драку. Следом подходит Зубков. Зыков несколько раз пытается растащить дерущихся и снять того человека, что сидит сверху, с его соперника. Это получается с четвертой попытки. После происходит выяснение отношений на словах. Затем Зыкова будто кто-то одергивает за руку, и он наносит первый удар Гончарову (это следует из материалов уголовного дела), после чего начинается активная драка. Гончаров падает от второго удара Зыкова, получает еще несколько ударов от него же на земле, но встает, снова получает удар в голову, падает на землю, садится, получает удар ногой под подбородок уже от Зубкова, падает и больше не встает. Четко видно, что Зыков фактически дерется со всеми сразу, применяя руки и ноги. Зубков больше активного участия не принимает. Драка длится три минуты, затем следователи уходят в сторону Карла Маркса. Следователь Зыков наносит удар лежащему Гончарову. После этого удара Гончаров встанет предоставлено Георгием Красновым «Согласно имеющимся материалам, изначально была пьяная драка между другом погибшего и парнем из второй компании, Гончаров в этой драке не участвовал, стоял в стороне. Прибежавший Зыков действительно оттащил друга потерпевшего от второго участника. Но затем в адрес следователей было высказано недовольство — Зыков был оскорблен словами присутствующих. Это и стало фактическим началом драки — Зыков резко начал бить стоящих рядом людей, а Зубков начал ему в этом помогать. Никто из присутствующих Зыкова и Зубкова не бил и никак не угрожал», — говорит адвокат Краснов. По словам адвоката, оба следователя в своих показаниях уверяют, что были абсолютно трезвыми: сначала сидели дома, потом поехали в ночной клуб и возвращались из него на такси, когда увидели потасовку. «Если следователи действительно были трезвы, то их действия вызывают еще большее недоумение: они прекрасно осознавали, что присутствующие итак крайне неуверенно стоят на ногах. Они в принципе физически не могли представлять опасность для трезвого человека, но и не могли оказывать никакого сопротивления. Это отлично видно на видео: единственные, кто участвуют в драке, — это сами следователи», — считает Краснов. А вот после этого удара упадет, но встать уже не сможет. Последний удар нанесет следователь Зубков Как утверждает в показаниях сам Зыков, когда он оттащил одного участника драки от другого, ему кто-то попытался нанести удар, но промахнулся. Потом агрессию высказали четверо человек, после чего началась драка. Зубков пояснил, что он нанес потерпевшему удар ногой, чтобы он не смог встать и нанести удар его другу Зыкову, который защищался от нападавших. Удар был не сильный, так как ранее в драке Зубков упал и повредил левую ногу, поэтому не мог хорошо на нее опираться. Момент, где Зубков падает и встает действительно есть на видео. Кирилл Зубков нанес один удар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зыкову и Зубкову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В тот же день, сразу после задержания утро сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, они были уволены из Следственного комитета. Они не признают квалификацию преступления, считая, что защищали сначала одного из участников драки, которого душил соперник, а затем — сами себя от нападения. Оба по решению суда заключены в СИЗО. Все участники конфликта установлены и допрошены. Сотрудники ППС, которые задержали следователей, рассказали, что изначально те отказались ехать в отдел полиции, сообщив, что никакой драки не видели и в ней не участвовали, и просто ждут такси, к тому же являются сотрудниками СК. Однако их выдали показания очевидцев и кровь на одежде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Погибший в драке в Челябинске с участием экс-следователей управления СКР по региону в Челябинске Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова житель Копейска Владимир Гончаров получил минимум шесть ударов в голову. Как следует из полного видео инцидента, появившегося в распоряжении URA.RU, Зыкову и Зубкову ничего не угрожало. По словам адвоката родных погибшего Георгия Краснова, это видео опровергает версию бывших силовиков, что они находились в состоянии необходимой обороны. Рано утром 28 мая в драке на перекрестке улиц Карла Маркса и Цвиллинга в центре города погиб житель Копейска Владимир Гончаров. Некоторое время спустя были задержаны следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и следователь Ленинского следственного отдела Челябинска Кирилл Зубков. Исходя из осмотра видеозаписей и слов свидетелей, именно от их ударов погиб Гончаров. Зубков и Зыков заявили, что ехали мимо на такси, увидели потасовку и вмешались, чтобы разнять дерущихся. Они также сообщили, что в ходе конфликта спасали жизнь одного из участников драки и защищали себя. Ранее появилось видео, на котором запечатлена часть конфликта уже после появления Зыкова и Зубкова. В распоряжении URA.RU есть более ранние кадры, еще до того как Гончаров оказался на асфальте. «Из полного видео мы видим, что Зыков внезапно начинает бить окружающих, в том числе на видео можно насчитать не менее пяти ударов в голову Гончарову. Зубков впоследствии „приходит на помощь“ своему коллеге и добивает лежащего Гончарова ногой в голову. Утверждают, что хотели разнять дерущихся, но факту лишили жизни человека, который не представлял для них никакой опасности. Реальная причина действий следователей — внезапно возникшая неприязнь к окружающим на фоне словесного конфликта», — пояснил URA.RU адвокат потерпевших Георгий Краснов. На видео снято как на перекрестке Маркса и Цвиллинга дерутся, катаясь по асфальту, двое мужчин. Остальные, включая потерпевшего Гончарова, в драке участия не принимают, стоят вокруг и смотрят. Уже расцвело. Мимо проезжает белое такси, через короткое время к дерущимся бежит через перекресток мужчина. Как следует из раскадровки, это Зыков, самый высокий из всех. Он делает жест руками, как будто просит прекратить драку. Следом подходит Зубков. Зыков несколько раз пытается растащить дерущихся и снять того человека, что сидит сверху, с его соперника. Это получается с четвертой попытки. После происходит выяснение отношений на словах. Затем Зыкова будто кто-то одергивает за руку, и он наносит первый удар Гончарову (это следует из материалов уголовного дела), после чего начинается активная драка. Гончаров падает от второго удара Зыкова, получает еще несколько ударов от него же на земле, но встает, снова получает удар в голову, падает на землю, садится, получает удар ногой под подбородок уже от Зубкова, падает и больше не встает. Четко видно, что Зыков фактически дерется со всеми сразу, применяя руки и ноги. Зубков больше активного участия не принимает. Драка длится три минуты, затем следователи уходят в сторону Карла Маркса. «Согласно имеющимся материалам, изначально была пьяная драка между другом погибшего и парнем из второй компании, Гончаров в этой драке не участвовал, стоял в стороне. Прибежавший Зыков действительно оттащил друга потерпевшего от второго участника. Но затем в адрес следователей было высказано недовольство — Зыков был оскорблен словами присутствующих. Это и стало фактическим началом драки — Зыков резко начал бить стоящих рядом людей, а Зубков начал ему в этом помогать. Никто из присутствующих Зыкова и Зубкова не бил и никак не угрожал», — говорит адвокат Краснов. По словам адвоката, оба следователя в своих показаниях уверяют, что были абсолютно трезвыми: сначала сидели дома, потом поехали в ночной клуб и возвращались из него на такси, когда увидели потасовку. «Если следователи действительно были трезвы, то их действия вызывают еще большее недоумение: они прекрасно осознавали, что присутствующие итак крайне неуверенно стоят на ногах. Они в принципе физически не могли представлять опасность для трезвого человека, но и не могли оказывать никакого сопротивления. Это отлично видно на видео: единственные, кто участвуют в драке, — это сами следователи», — считает Краснов. Как утверждает в показаниях сам Зыков, когда он оттащил одного участника драки от другого, ему кто-то попытался нанести удар, но промахнулся. Потом агрессию высказали четверо человек, после чего началась драка. Зубков пояснил, что он нанес потерпевшему удар ногой, чтобы он не смог встать и нанести удар его другу Зыкову, который защищался от нападавших. Удар был не сильный, так как ранее в драке Зубков упал и повредил левую ногу, поэтому не мог хорошо на нее опираться. Момент, где Зубков падает и встает действительно есть на видео. Зыкову и Зубкову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В тот же день, сразу после задержания утро сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, они были уволены из Следственного комитета. Они не признают квалификацию преступления, считая, что защищали сначала одного из участников драки, которого душил соперник, а затем — сами себя от нападения. Оба по решению суда заключены в СИЗО. Все участники конфликта установлены и допрошены. Сотрудники ППС, которые задержали следователей, рассказали, что изначально те отказались ехать в отдел полиции, сообщив, что никакой драки не видели и в ней не участвовали, и просто ждут такси, к тому же являются сотрудниками СК. Однако их выдали показания очевидцев и кровь на одежде.