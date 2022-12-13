Власти ЛНР рассказали о пытках мирного населения украинскими военными

13 декабря 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

В бывших штабах украинских военных были обнаружены признаки пыточных, отметила Сорока Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ранее занимаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) зданиях на территории Луганской народной республики были обнаружены стулья с проводами и затяжками для конечностей, а пыткам и истязаниям подвергались как военнопленные, так и мирное население. О зверствах ВСУ корреспонденту URА.RU рассказали советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. «На освобожденных территориях нами были обнаружены явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови», — рассказала Сорока корреспонденту URA.RU. Так, по словам советника главы региона, в подвале единственной школы села Трехизбенка, в котором ранее находился штаб ВСУ, при просмотре стен с помощью ультрафиолета были отчетливо видны следы человеческой крови. «Мы до сих пор ведем работы по поиску тел, работаем с заявлениями потерпевших в адрес международного уголовного суда в Гааге», — добавила Сорока, отметив, что за три месяца властями республики было отработано и направлено 216 заявлений. «Надеемся, какой-то баланс справедливости в суде будет найден, но надежда слабая и с каждым годом она улетучивается: можно сказать, надежда только на нас самих», — заключила советник главы ЛНР. Недопустимость применения пыток и истязаний украинскими военными подчеркнула и Сердюкова. «Это не имеет военной необходимости, цинично и жестоко применяется против нашего гражданского населения», — убеждена она. По словам уполномоченного по правам человека в регионе, о пытках рассказывал каждый из 150 освобожденных из украинского плена ополченцев. «На возвращенных телах луганчан также присутствуют следы нечеловеческого обращения — отрезаны части тела, наличие ожогов и огнестрельных ранений», — пояснила Сердюкова. Уполномоченный по правам человека в ЛНР отметила, что по неправомерным действиям вооруженных формирований Украины от граждан поступило более тысячи обращений. «Это реальные истории: танки ВСУ подъезжали к домам и квартирам и уничтожали их, достоверно зная, что в них живут мирные люди, которые демонстрировали свое пребывание в домах с помощью белой одежды и флагов», — привела пример Сердюкова. Несмотря на многолетние обращения в ООН и правозащитные организации по поводу агрессии со стороны Украины, реакции от них луганчане не дождались. Однако в Луганске заверили, что работа по фиксации преступлений Киева будет продолжена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ранее занимаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) зданиях на территории Луганской народной республики были обнаружены стулья с проводами и затяжками для конечностей, а пыткам и истязаниям подвергались как военнопленные, так и мирное население. О зверствах ВСУ корреспонденту URА.RU рассказали советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. «На освобожденных территориях нами были обнаружены явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови», — рассказала Сорока корреспонденту URA.RU. Так, по словам советника главы региона, в подвале единственной школы села Трехизбенка, в котором ранее находился штаб ВСУ, при просмотре стен с помощью ультрафиолета были отчетливо видны следы человеческой крови. «Мы до сих пор ведем работы по поиску тел, работаем с заявлениями потерпевших в адрес международного уголовного суда в Гааге», — добавила Сорока, отметив, что за три месяца властями республики было отработано и направлено 216 заявлений. «Надеемся, какой-то баланс справедливости в суде будет найден, но надежда слабая и с каждым годом она улетучивается: можно сказать, надежда только на нас самих», — заключила советник главы ЛНР. Недопустимость применения пыток и истязаний украинскими военными подчеркнула и Сердюкова. «Это не имеет военной необходимости, цинично и жестоко применяется против нашего гражданского населения», — убеждена она. По словам уполномоченного по правам человека в регионе, о пытках рассказывал каждый из 150 освобожденных из украинского плена ополченцев. «На возвращенных телах луганчан также присутствуют следы нечеловеческого обращения — отрезаны части тела, наличие ожогов и огнестрельных ранений», — пояснила Сердюкова. Уполномоченный по правам человека в ЛНР отметила, что по неправомерным действиям вооруженных формирований Украины от граждан поступило более тысячи обращений. «Это реальные истории: танки ВСУ подъезжали к домам и квартирам и уничтожали их, достоверно зная, что в них живут мирные люди, которые демонстрировали свое пребывание в домах с помощью белой одежды и флагов», — привела пример Сердюкова. Несмотря на многолетние обращения в ООН и правозащитные организации по поводу агрессии со стороны Украины, реакции от них луганчане не дождались. Однако в Луганске заверили, что работа по фиксации преступлений Киева будет продолжена.