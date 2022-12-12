Экс-сотруднику ФСИН отменили приговор за доставку наркотиков в курганскую колонию

13 декабря 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Дело бывшего охранника курганской колонии направили в суд на пересмотр из-за нарушений Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске прошло заседание седьмого кассационного суда, на котором был отменен обвинительный приговор за доставку наркотиков бывшему сотруднику курганской ИК-6. Информация появилась на сайте суда. Мужчина ранее был признан виновным за то, что проносил в колонию, расположенную в Кетовском округе, наркотики и сотовые телефоны. «Отменить обвинительный приговор с направлением дела на новое судебное рассмотрение», — опубликовал суд решение после рассмотрения кассации 8 декабря. Судья Яна Пудовкина аргументировала данное решение наличием существенных нарушений уголовного закона. Курганца поймали 26 марта 2021 года при входе на территорию колонии с запрещенными предметами. Во время следствия было установлено, что бывший охранник несколько раз проносил сотовые телефоны и упаковки с запрещенным веществом одному из заключенных. За это переводились деньги на карту его знакомому, который отдавал средства охраннику наличными. Суд признал вину экс-сотрудника ФСИН в превышении служебных полномочий и покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа 150 тысяч рублей. Теперь уголовное дело снова рассмотрят в Кетовском районном суде. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего сотрудника колонии обвинили в доставке запрещенных веществ на территорию колонии. Всего было выявлено восемь случаев, когда охранник доставлял наркотики и телефоны заключенным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске прошло заседание седьмого кассационного суда, на котором был отменен обвинительный приговор за доставку наркотиков бывшему сотруднику курганской ИК-6. Информация появилась на сайте суда. Мужчина ранее был признан виновным за то, что проносил в колонию, расположенную в Кетовском округе, наркотики и сотовые телефоны. «Отменить обвинительный приговор с направлением дела на новое судебное рассмотрение», — опубликовал суд решение после рассмотрения кассации 8 декабря. Судья Яна Пудовкина аргументировала данное решение наличием существенных нарушений уголовного закона. Курганца поймали 26 марта 2021 года при входе на территорию колонии с запрещенными предметами. Во время следствия было установлено, что бывший охранник несколько раз проносил сотовые телефоны и упаковки с запрещенным веществом одному из заключенных. За это переводились деньги на карту его знакомому, который отдавал средства охраннику наличными. Суд признал вину экс-сотрудника ФСИН в превышении служебных полномочий и покушении на незаконный сбыт наркотических веществ, назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штрафа 150 тысяч рублей. Теперь уголовное дело снова рассмотрят в Кетовском районном суде. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего сотрудника колонии обвинили в доставке запрещенных веществ на территорию колонии. Всего было выявлено восемь случаев, когда охранник доставлял наркотики и телефоны заключенным.