Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили в 82 регионах России

13 декабря 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 35,4 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю, в сравнении с предыдущей, выросла на 35,4%. Новый штамм гриппа, называемый «свиной грипп», обнаружен в 82 субъектах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый „свиной грипп“, выявленный уже в 82 субъектах РФ», — рассказали в пресс-службе. Также Роспотребнадзор сообщил, что доля привившихся от гриппа россиян за неделю выросла с 49,5% до почти 52%. В 37 регионах РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила среднероссийский уровень. В начале декабре Роспотребнадзор сообщал, что в РФ начал распространяться новый штамм вируса гриппа, он же «свиной грипп». Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что он заразнее, чем предыдущий.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю, в сравнении с предыдущей, выросла на 35,4%. Новый штамм гриппа, называемый «свиной грипп», обнаружен в 82 субъектах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый „свиной грипп“, выявленный уже в 82 субъектах РФ», — рассказали в пресс-службе. Также Роспотребнадзор сообщил, что доля привившихся от гриппа россиян за неделю выросла с 49,5% до почти 52%. В 37 регионах РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила среднероссийский уровень. В начале декабре Роспотребнадзор сообщал, что в РФ начал распространяться новый штамм вируса гриппа, он же «свиной грипп». Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что он заразнее, чем предыдущий.