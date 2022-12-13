Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили в 82 регионах России

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Количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 35,4 Фото:
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Свиной грипп — 2022

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю, в сравнении с предыдущей, выросла на 35,4%. Новый штамм гриппа, называемый «свиной грипп», обнаружен в 82 субъектах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый „свиной грипп“, выявленный уже в 82 субъектах РФ», — рассказали в пресс-службе.

Также Роспотребнадзор сообщил, что доля привившихся от гриппа россиян за неделю выросла с 49,5% до почти 52%. В 37 регионах РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила среднероссийский уровень.

В начале декабре Роспотребнадзор сообщал, что в РФ начал распространяться новый штамм вируса гриппа, он же «свиной грипп». Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что он заразнее, чем предыдущий.

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю, в сравнении с предыдущей, выросла на 35,4%. Новый штамм гриппа, называемый «свиной грипп», обнаружен в 82 субъектах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый „свиной грипп“, выявленный уже в 82 субъектах РФ», — рассказали в пресс-службе. Также Роспотребнадзор сообщил, что доля привившихся от гриппа россиян за неделю выросла с 49,5% до почти 52%. В 37 регионах РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила среднероссийский уровень. В начале декабре Роспотребнадзор сообщал, что в РФ начал распространяться новый штамм вируса гриппа, он же «свиной грипп». Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что он заразнее, чем предыдущий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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