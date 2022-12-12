12 декабря 2022

Евгений Гришковец сыграет в Перми самого себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Гришковец, гришковец евгений
Евгений Гришковец приедет в Пермь весной Фото:

В Перми выступит писатель и драматург, актер и режиссер Евгений Гришковец. Особенностью нового спектакля станет то, что автор не будет примерять образ лирического героя, а выступит в роли писателя. Для него это новый опыт, признается сам Гришковец.

«Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий», — приводятся слова Гришковца на портале «Яндекс Афиша».

Выступление в Перми запланировано на 17 марта. Билеты в ДК Солдатова варьируются от 1000 до 3000 рублей.

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В Перми выступит писатель и драматург, актер и режиссер Евгений Гришковец. Особенностью нового спектакля станет то, что автор не будет примерять образ лирического героя, а выступит в роли писателя. Для него это новый опыт, признается сам Гришковец. «Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий», — приводятся слова Гришковца на портале «Яндекс Афиша». Выступление в Перми запланировано на 17 марта. Билеты в ДК Солдатова варьируются от 1000 до 3000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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