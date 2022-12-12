Евгений Гришковец сыграет в Перми самого себя

Евгений Гришковец приедет в Пермь весной
В Перми выступит писатель и драматург, актер и режиссер Евгений Гришковец. Особенностью нового спектакля станет то, что автор не будет примерять образ лирического героя, а выступит в роли писателя. Для него это новый опыт, признается сам Гришковец.
«Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий», — приводятся слова Гришковца на портале «Яндекс Афиша».
Выступление в Перми запланировано на 17 марта. Билеты в ДК Солдатова варьируются от 1000 до 3000 рублей.
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