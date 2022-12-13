Член совета при Путине назвал неожиданный итог спецоперации на Украине

Член совета при Путине: конфликт на Украине закончится по сценарию Северной и Южной Кореи

13 декабря 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Граница между Россией и Украиной может пройти по линии боевого разграничения, сказал Богдан Безпалько Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине может закончиться формальным перемирием, как в Корее, которое затянется на десятилетия. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Этот конфликт может существовать в режиме перемирия десятилетиями. КНДР и Республика Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны. Хотя она закончилась в 1953 году. То же самое между Пакистаном и Индией. В случае перемирия просто никто не будет друг в друга стрелять», — сказал Богдан Безпалько. По его словам, в случае подобных договоренностей сторонам не придется идти на уступки. «Формально украинское руководство может не отказываться от каких-то территорий, от Крыма, в том числе. Они будут декларировать, что эти территории украинские. Но де-факто заключить перемирие и по линии боевого разграничения просто пройдет фактическая граница. Россия будет декларировать, что части Херсонской и Запорожской это ее территории, а Украина, что вся территория на 1991-й год — ее», — объяснил эксперт. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера, необходимая для защиты жителей Донбасса и демилитаризации Киевского режима.

Спецоперация на Украине может закончиться формальным перемирием, как в Корее, которое затянется на десятилетия. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Этот конфликт может существовать в режиме перемирия десятилетиями. КНДР и Республика Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны. Хотя она закончилась в 1953 году. То же самое между Пакистаном и Индией. В случае перемирия просто никто не будет друг в друга стрелять», — сказал Богдан Безпалько. По его словам, в случае подобных договоренностей сторонам не придется идти на уступки. «Формально украинское руководство может не отказываться от каких-то территорий, от Крыма, в том числе. Они будут декларировать, что эти территории украинские. Но де-факто заключить перемирие и по линии боевого разграничения просто пройдет фактическая граница. Россия будет декларировать, что части Херсонской и Запорожской это ее территории, а Украина, что вся территория на 1991-й год — ее», — объяснил эксперт. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, это была вынужденная мера, необходимая для защиты жителей Донбасса и демилитаризации Киевского режима.