12 декабря 2022

В Перми прошли самые мощные за несколько лет снегопады. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия снегопада. Пермь, последствия снегопада, виды зимнего города, уборка снега лапатами
Работа коммунальных служб не спасала от снегопада Фото:

Прошедший за последние дни снегопад в Перми стал одним из самых мощных за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Несмотря на работу коммунальных служб на выходных, горожанам все равно приходилось проходить через огромные сугробы.

В городе с 9 по 12 декабре выпало 37 мм осадков, что составляет 77% месячной нормы, сообщатся на сайте ГИС-центра ПГНИУ. В последний раз такое было в 2014 году. Самый мощный снегопад в Пермском крае прошел в южных территориях.

Пермяки добирались до пункта назначения по узким тропинкам, дети игрались в огромных с человеческий рост сугробах, а машины буксовали в рыхлом снегу. Подробнее о том, как в Перми справлялись с мощным снегопадом — в фоторепортаже URA.RU.

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Прошедший за последние дни снегопад в Перми стал одним из самых мощных за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Несмотря на работу коммунальных служб на выходных, горожанам все равно приходилось проходить через огромные сугробы. В городе с 9 по 12 декабре выпало 37 мм осадков, что составляет 77% месячной нормы, сообщатся на сайте ГИС-центра ПГНИУ. В последний раз такое было в 2014 году. Самый мощный снегопад в Пермском крае прошел в южных территориях. Пермяки добирались до пункта назначения по узким тропинкам, дети игрались в огромных с человеческий рост сугробах, а машины буксовали в рыхлом снегу. Подробнее о том, как в Перми справлялись с мощным снегопадом — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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