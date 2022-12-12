В Перми прошли самые мощные за несколько лет снегопады. Фото

13 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Работа коммунальных служб не спасала от снегопада Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прошедший за последние дни снегопад в Перми стал одним из самых мощных за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Несмотря на работу коммунальных служб на выходных, горожанам все равно приходилось проходить через огромные сугробы. В городе с 9 по 12 декабре выпало 37 мм осадков, что составляет 77% месячной нормы, сообщатся на сайте ГИС-центра ПГНИУ. В последний раз такое было в 2014 году. Самый мощный снегопад в Пермском крае прошел в южных территориях. Пермяки добирались до пункта назначения по узким тропинкам, дети игрались в огромных с человеческий рост сугробах, а машины буксовали в рыхлом снегу. Подробнее о том, как в Перми справлялись с мощным снегопадом — в фоторепортаже URA.RU.

Прошедший за последние дни снегопад в Перми стал одним из самых мощных за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Несмотря на работу коммунальных служб на выходных, горожанам все равно приходилось проходить через огромные сугробы. В городе с 9 по 12 декабре выпало 37 мм осадков, что составляет 77% месячной нормы, сообщатся на сайте ГИС-центра ПГНИУ. В последний раз такое было в 2014 году. Самый мощный снегопад в Пермском крае прошел в южных территориях. Пермяки добирались до пункта назначения по узким тропинкам, дети игрались в огромных с человеческий рост сугробах, а машины буксовали в рыхлом снегу. Подробнее о том, как в Перми справлялись с мощным снегопадом — в фоторепортаже URA.RU.