Свердловские полицейские останутся без новогодних премий

13 декабря 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Источник считает, что на премии могут рассчитывать только самые успешные сотрудники главка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство ключевых сотрудников ГУ МВД по Свердловской области останутся без премий к Новому году, поскольку в ведомстве недостаточно денег на поощрение всех, кто рассчитывал на финансовую помощь. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых органах. «Премии к Новому году не считаются обязательными в системе МВД, а в этом году у главка было много проблем, в том числе финансовых. На День полиции премии уже сорвались, все идет к тому, что и под конец года большинству сотрудников ничего не дадут. Тратятся на более важные вещи», — рассказал инсайдер. Он не исключил, что денежные премии заменят другими видами поощрений. Другой собеседник агентства выразил уверенность, что сотрудники все-таки получат премии, потому что деньги на это в системе МВД уже были выделены. Вопрос стоит только в распределении между лучшими полицейскими. «Год выдался непростым, по пальцам можно сосчитать тех, кто не провинился. Не думаю, что на них станут тратить премиальный бюджет», — поделился инсайдер. URA.RU обратилось в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее источники URA.RU сообщали, что свердловские полицейские не дождались выплат на День полиции (10 ноября). По данным инсайдеров, вместо денег силовики получили грамоты и награды, не дающие права на получение выплат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство ключевых сотрудников ГУ МВД по Свердловской области останутся без премий к Новому году, поскольку в ведомстве недостаточно денег на поощрение всех, кто рассчитывал на финансовую помощь. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых органах. «Премии к Новому году не считаются обязательными в системе МВД, а в этом году у главка было много проблем, в том числе финансовых. На День полиции премии уже сорвались, все идет к тому, что и под конец года большинству сотрудников ничего не дадут. Тратятся на более важные вещи», — рассказал инсайдер. Он не исключил, что денежные премии заменят другими видами поощрений. Другой собеседник агентства выразил уверенность, что сотрудники все-таки получат премии, потому что деньги на это в системе МВД уже были выделены. Вопрос стоит только в распределении между лучшими полицейскими. «Год выдался непростым, по пальцам можно сосчитать тех, кто не провинился. Не думаю, что на них станут тратить премиальный бюджет», — поделился инсайдер. URA.RU обратилось в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее источники URA.RU сообщали, что свердловские полицейские не дождались выплат на День полиции (10 ноября). По данным инсайдеров, вместо денег силовики получили грамоты и награды, не дающие права на получение выплат.