Bloomberg: представители ЕС отложили вопрос о введении потолка цен на газ

14 декабря 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

В ЕС приняли решение отложить обсуждение вопроса о введении потолка цен на газ из РФ, пишет Bloomberg Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российский газ в ближайшее время, сейчас принято решение об отложении данного вопроса. Об этом сообщает Bloomberg. «По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — цитирует агентство слова Хабека. Он уточнил, что в ходе недавнего обсуждения, страны не договорились, при каком уровне цен и при каких условиях следует применять потолок цен на российский газ. Ранее Bloomberg сообщал, что у России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Накануне 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. Группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила предложение о снижении порога на российские энергоресурсы за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российский газ в ближайшее время, сейчас принято решение об отложении данного вопроса. Об этом сообщает Bloomberg. «По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — цитирует агентство слова Хабека. Он уточнил, что в ходе недавнего обсуждения, страны не договорились, при каком уровне цен и при каких условиях следует применять потолок цен на российский газ. Ранее Bloomberg сообщал, что у России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Накануне 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. Группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила предложение о снижении порога на российские энергоресурсы за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС.