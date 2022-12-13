13 декабря 2022

Bloomberg: представители ЕС отложили вопрос о введении потолка цен на газ

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В ЕС приняли решение отложить обсуждение вопроса о введении потолка цен на газ из РФ, пишет Bloomberg Фото:
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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российский газ в ближайшее время, сейчас принято решение об отложении данного вопроса. Об этом сообщает Bloomberg.

«По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — цитирует агентство слова Хабека. Он уточнил, что в ходе недавнего обсуждения, страны не договорились, при каком уровне цен и при каких условиях следует применять потолок цен на российский газ.

Ранее Bloomberg сообщал, что у России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Накануне 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. Группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила предложение о снижении порога на российские энергоресурсы за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российский газ в ближайшее время, сейчас принято решение об отложении данного вопроса. Об этом сообщает Bloomberg. «По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — цитирует агентство слова Хабека. Он уточнил, что в ходе недавнего обсуждения, страны не договорились, при каком уровне цен и при каких условиях следует применять потолок цен на российский газ. Ранее Bloomberg сообщал, что у России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Накануне 12 членов ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. Группа государств, среди которых — Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила предложение о снижении порога на российские энергоресурсы за несколько дней до встречи министров энергетики ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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