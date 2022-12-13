13 декабря 2022

В Челябинске продают ресторан за 50 млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Банкетный стол. Челябинск, банкет, угощение, кафе, закуска, фуршет, ресторан, еда
Ресторан «Цезарь» находится в центре Ленинского района Челябинска Фото:

В Ленинском районе Челябинска выставлен на продажу ресторан «Цезарь» за 50 миллионов рублей. Заведение несколько лет использовалось в качестве свадебного банкетного зала. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продам помещение свободного назначения площадью 300 кв м за 50 млн рублей. Оборудовано все для ресторанного бизнеса, банкет-холла. На данный момент функционирует в закрытом режиме только под заказ мероприятий», — указано на сайте «Авито».

В объявлении указано, что само здание было построено в 2014 году по современным технологиям. Объект и 7 соток земли находятся в собственности. Автор объявления уточнил, что готовы вести переговоры по стоимости ресторана.

Согласно информации сервиса 2ГИС, отзывы у данного банкетного зала противоречивы. Часть клиентов хвалят организацию своего мероприятия, кухню и официантов, другие ставят низшие баллы за испорченный праздник.

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В Ленинском районе Челябинска выставлен на продажу ресторан «Цезарь» за 50 миллионов рублей. Заведение несколько лет использовалось в качестве свадебного банкетного зала. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Продам помещение свободного назначения площадью 300 кв м за 50 млн рублей. Оборудовано все для ресторанного бизнеса, банкет-холла. На данный момент функционирует в закрытом режиме только под заказ мероприятий», — указано на сайте «Авито». В объявлении указано, что само здание было построено в 2014 году по современным технологиям. Объект и 7 соток земли находятся в собственности. Автор объявления уточнил, что готовы вести переговоры по стоимости ресторана. Согласно информации сервиса 2ГИС, отзывы у данного банкетного зала противоречивы. Часть клиентов хвалят организацию своего мероприятия, кухню и официантов, другие ставят низшие баллы за испорченный праздник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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