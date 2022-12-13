Ресторан «Цезарь» находится в центре Ленинского района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска выставлен на продажу ресторан «Цезарь» за 50 миллионов рублей. Заведение несколько лет использовалось в качестве свадебного банкетного зала. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продам помещение свободного назначения площадью 300 кв м за 50 млн рублей. Оборудовано все для ресторанного бизнеса, банкет-холла. На данный момент функционирует в закрытом режиме только под заказ мероприятий», — указано на сайте «Авито».

В объявлении указано, что само здание было построено в 2014 году по современным технологиям. Объект и 7 соток земли находятся в собственности. Автор объявления уточнил, что готовы вести переговоры по стоимости ресторана.

Согласно информации сервиса 2ГИС, отзывы у данного банкетного зала противоречивы. Часть клиентов хвалят организацию своего мероприятия, кухню и официантов, другие ставят низшие баллы за испорченный праздник.