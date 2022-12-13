На Украине нашли выгодный способ справиться с дефицитом энергии

14 декабря 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Минэнерго Украины хочет покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», — цитирует слова Галущенко министрество в эфире платформы «Мы — Украина» в ходе конференции в Париже. Он отметил, что сейчас электроэнергия из Европы доступна для Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Европы увеличить поставки электроэнергии, передает МК . По его словам, до завершения отопительного сезона необходимо поставить на Украину до 2 ГВт энергии. Мэр Киева Виталий Кличко уже призвал украинцев готовиться к тому, что, скорее всего, придется остаться без электричества до самой весны.

В Киеве хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», — цитирует слова Галущенко министрество в эфире платформы «Мы — Украина» в ходе конференции в Париже. Он отметил, что сейчас электроэнергия из Европы доступна для Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Европы увеличить поставки электроэнергии, передает МК. По его словам, до завершения отопительного сезона необходимо поставить на Украину до 2 ГВт энергии. Мэр Киева Виталий Кличко уже призвал украинцев готовиться к тому, что, скорее всего, придется остаться без электричества до самой весны.