Екатеринбург вошел в топ городов для проведения новогодних каникул

Провести новогодние праздники в Екатеринбурге хотели бы 24% россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург вошел в топ городов, предпочитаемых россиянами в качестве мест отдыха в новогодние каникулы. Согласно представленной сервисом по поиску работы Superjob статистике, имеющейся в распоряжении URA.RU, столицу Среднего Урала в зимние праздники хотели бы посетить 24% опрошенных жителей страны. Примечательно, что по этому показателю Екатеринбург сравнялся с Анапой и Краснодаром.

«Екатеринбург наряду с Анапой, Краснодаром, Самарой, Волгоградом, Смоленском, Тюменью, Камчаткой, Иваново хотели бы на Новогодних праздниках посетить 24% опрошенных россиян. 30% мужчин и 22% женщин», — говорится в исследовании Superjob.

Самым же популярным местом для проведения новогодних каникул у россиян стала домашняя атмосфера родного города. За такой отдых выступили 43% жителей РФ. За Москву проголосовали 16% респондентов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, набравший также 16% среди всех опрошенных. Также в топ-5 попали Сочи и Карелия.