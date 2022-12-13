Двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и насилие над ребенком

14 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Двух жителей ХМАО будут судить за убийство и насилие над ребенком Фото: Илья Московец © URA.RU Двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили в 2011 году. Раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Республики Дагестан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „ж“ ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц), п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и др», — сказали в прокуратуре. По версии следствия, в октябре 2011 года обвиняемые поссорились с хозяином квартиры, в которой выпивали, оглушили его и вывезли в лес, где нанесли еще порядка 13 ударов ножом. После этого они расчленили труп и покинули пределы округа. «Получить необходимые доказательства и задержать соучастников преступления удалось благодаря возможностям современной криминалистической техники», — добавили в прокуратуре. Также в ходе расследования были обнаружены новые факты совершения ими различных преступлений Ханты-Мансийске и Октябрьском районе. На данный момент они находятся под стражей и ожидают суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили в 2011 году. Раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Республики Дагестан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „ж“ ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц), п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и др», — сказали в прокуратуре. По версии следствия, в октябре 2011 года обвиняемые поссорились с хозяином квартиры, в которой выпивали, оглушили его и вывезли в лес, где нанесли еще порядка 13 ударов ножом. После этого они расчленили труп и покинули пределы округа. «Получить необходимые доказательства и задержать соучастников преступления удалось благодаря возможностям современной криминалистической техники», — добавили в прокуратуре. Также в ходе расследования были обнаружены новые факты совершения ими различных преступлений Ханты-Мансийске и Октябрьском районе. На данный момент они находятся под стражей и ожидают суда.