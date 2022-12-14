Le Figaro: СВО показала главную уязвимость западных стран

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Запасы быстро истощились, так как изначально были почти пусты, заявил Жозеп Боррель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине показала, что в странах Запада из-за помощи Киеву заканчиваются боеприпасы. Об этом написали в Le Figaro.

«Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью их очень значительного увеличения», — написали в статье. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что запасы быстро истощились, так как изначально были практически пусты.

Американская армия также обеспокоена этой ситуацией. Пентагон сообщил о двух контрактах на 500 миллионов евро для строительства новых линий по изготовлению 155-мм боеприпасов. Начальник штаба армии США Марк Милли объявил об «исследовании» американских боезапасов для проверки их адаптации к рискам конфликта.

Запад активно спонсирует киевский режим после начала спецоперации. Однако позже западные государства сами пострадали от нехватки вооружения. Так, страны НАТО столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за многомиллиардной помощи Киеву. Альянс работает с военно-промышленным комплексом, чтобы восполнить свои запасы, сообщает RT.

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Спецоперация на Украине показала, что в странах Запада из-за помощи Киеву заканчиваются боеприпасы. Об этом написали в Le Figaro. «Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью их очень значительного увеличения», — написали в статье. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что запасы быстро истощились, так как изначально были практически пусты. Американская армия также обеспокоена этой ситуацией. Пентагон сообщил о двух контрактах на 500 миллионов евро для строительства новых линий по изготовлению 155-мм боеприпасов. Начальник штаба армии США Марк Милли объявил об «исследовании» американских боезапасов для проверки их адаптации к рискам конфликта. Запад активно спонсирует киевский режим после начала спецоперации. Однако позже западные государства сами пострадали от нехватки вооружения. Так, страны НАТО столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за многомиллиардной помощи Киеву. Альянс работает с военно-промышленным комплексом, чтобы восполнить свои запасы, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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