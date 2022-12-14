Le Figaro: СВО показала главную уязвимость западных стран

14 декабря 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Запасы быстро истощились, так как изначально были почти пусты, заявил Жозеп Боррель Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине показала, что в странах Запада из-за помощи Киеву заканчиваются боеприпасы. Об этом написали в Le Figaro. «Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью их очень значительного увеличения», — написали в статье . Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что запасы быстро истощились, так как изначально были практически пусты. Американская армия также обеспокоена этой ситуацией. Пентагон сообщил о двух контрактах на 500 миллионов евро для строительства новых линий по изготовлению 155-мм боеприпасов. Начальник штаба армии США Марк Милли объявил об «исследовании» американских боезапасов для проверки их адаптации к рискам конфликта. Запад активно спонсирует киевский режим после начала спецоперации. Однако позже западные государства сами пострадали от нехватки вооружения. Так, страны НАТО столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за многомиллиардной помощи Киеву. Альянс работает с военно-промышленным комплексом, чтобы восполнить свои запасы, сообщает RT.

Спецоперация на Украине показала, что в странах Запада из-за помощи Киеву заканчиваются боеприпасы. Об этом написали в Le Figaro. «Конфликт на Украине выявил голод западных запасов боеприпасов. Генеральные штабы сталкиваются с острой необходимостью их очень значительного увеличения», — написали в статье. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что запасы быстро истощились, так как изначально были практически пусты. Американская армия также обеспокоена этой ситуацией. Пентагон сообщил о двух контрактах на 500 миллионов евро для строительства новых линий по изготовлению 155-мм боеприпасов. Начальник штаба армии США Марк Милли объявил об «исследовании» американских боезапасов для проверки их адаптации к рискам конфликта. Запад активно спонсирует киевский режим после начала спецоперации. Однако позже западные государства сами пострадали от нехватки вооружения. Так, страны НАТО столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за многомиллиардной помощи Киеву. Альянс работает с военно-промышленным комплексом, чтобы восполнить свои запасы, сообщает RT.