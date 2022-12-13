13 декабря 2022

В Чебаркуле дети замерзают в здании школы и детсада

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Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, батарея отопления
По словам администрации, причиной низкой температуры стали старые котельная и радиаторы Фото:

В Чебаркуле Челябинской области в школе №76 и детском саду, которые находятся в одном здании, на протяжении недели держится низкая температура. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщил подписчик.

«В учебном учреждении на протяжении недели в помещении игровой и комнаты отдыха низкая температура воздуха. В столовой школы аналогичная проблема — столбик термометра не превышает 14 градусов, как и в учебных классах», — рассказали каналу.

Администрация Чебаркуля выявила две причины нарушения температурного режима в школе. Угольная котельная, которая отапливает все здание, требует модернизации. К тому же школа 1955 года постройки, поэтому радиаторы изношены и не могут обеспечивать полноценную работу.

«Сегодня заключен контракт с подрядчиком на частичную замену радиаторов. По поводу котельной письма с просьбой об оказании содействия в данном вопросе направлены в соответствующие ведомства», — пояснили telegram-каналу в мэрии Чебаркуля.

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В Чебаркуле Челябинской области в школе №76 и детском саду, которые находятся в одном здании, на протяжении недели держится низкая температура. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщил подписчик. «В учебном учреждении на протяжении недели в помещении игровой и комнаты отдыха низкая температура воздуха. В столовой школы аналогичная проблема — столбик термометра не превышает 14 градусов, как и в учебных классах», — рассказали каналу. Администрация Чебаркуля выявила две причины нарушения температурного режима в школе. Угольная котельная, которая отапливает все здание, требует модернизации. К тому же школа 1955 года постройки, поэтому радиаторы изношены и не могут обеспечивать полноценную работу. «Сегодня заключен контракт с подрядчиком на частичную замену радиаторов. По поводу котельной письма с просьбой об оказании содействия в данном вопросе направлены в соответствующие ведомства», — пояснили telegram-каналу в мэрии Чебаркуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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