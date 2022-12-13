13 декабря 2022

Роспотребнадзор ХМАО оштрафовал Utair за продажу билета на занятое место

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, авиарейс, борт самолета, посадочные места
Utair получило административное наказание за продажу билета на занятое место Фото:

Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию Utair за продажу места в самолете, которое уже было куплено другим пассажиром. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка доводов жалобы пассажира, вследствие чего установлено, что ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“ гражданину было отказано в перевозке рейсом в связи с нехваткой мест в салоне воздушного судна, на который был приобретен билет. Тем самым было нарушено законодательства о защите прав потребителей», — сказано в сообщении.

Авиакомпания была признана виновной в административном нарушении и получила штраф в 30 тысяч рублей. После этого компания попыталась обжаловать решение в арбитражном суде ХМАО и Восьмом арбитражном апелляционном суде. Однако оба суда оставили решение без изменений. В пресс-службе Utair пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию Utair за продажу места в самолете, которое уже было куплено другим пассажиром. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора ХМАО. «Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка доводов жалобы пассажира, вследствие чего установлено, что ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“ гражданину было отказано в перевозке рейсом в связи с нехваткой мест в салоне воздушного судна, на который был приобретен билет. Тем самым было нарушено законодательства о защите прав потребителей», — сказано в сообщении. Авиакомпания была признана виновной в административном нарушении и получила штраф в 30 тысяч рублей. После этого компания попыталась обжаловать решение в арбитражном суде ХМАО и Восьмом арбитражном апелляционном суде. Однако оба суда оставили решение без изменений. В пресс-службе Utair пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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