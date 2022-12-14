Секретарь СНБО Украины пообещал сжечь Москву

14 декабря 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов пригрозил РФ пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество пожаров в России будет расти, пока не сгорит вся Москва. Об заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва», — заявил Данилов во время эфира на телеканале 1+1. Он добавил, что якобы это произойдет «в наши дни» , передает Pravda.Ru. Ранее Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по всей территории РФ. По его словам, власти Украины не обязаны спрашивать, как и куда бить, сообщает RT.

Количество пожаров в России будет расти, пока не сгорит вся Москва. Об заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва», — заявил Данилов во время эфира на телеканале 1+1. Он добавил, что якобы это произойдет «в наши дни», передает Pravda.Ru. Ранее Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по всей территории РФ. По его словам, власти Украины не обязаны спрашивать, как и куда бить, сообщает RT.