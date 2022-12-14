Секретарь СНБО Украины пообещал сжечь Москву

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Алексей Данилов пригрозил РФ пожарами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество пожаров в России будет расти, пока не сгорит вся Москва. Об заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва», — заявил Данилов во время эфира на телеканале 1+1. Он добавил, что якобы это произойдет «в наши дни», передает Pravda.Ru.

Ранее Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по всей территории РФ. По его словам, власти Украины не обязаны спрашивать, как и куда бить, сообщает RT.

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Количество пожаров в России будет расти, пока не сгорит вся Москва. Об заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва», — заявил Данилов во время эфира на телеканале 1+1. Он добавил, что якобы это произойдет «в наши дни», передает Pravda.Ru. Ранее Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по всей территории РФ. По его словам, власти Украины не обязаны спрашивать, как и куда бить, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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