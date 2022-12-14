Секретарь СНБО Украины пообещал сжечь Москву

Алексей Данилов пригрозил РФ пожарами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество пожаров в России будет расти, пока не сгорит вся Москва. Об заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Все будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся Москва», — заявил Данилов во время эфира на телеканале 1+1. Он добавил, что якобы
Ранее Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по всей территории РФ. По его словам, власти Украины не обязаны спрашивать, как и куда бить, сообщает RT.
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