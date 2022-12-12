В ЯНАО «Магнит» продает паштеты с резинкой. Фото

13 декабря 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Автор купил паштет в одном из магазинов «Магнит» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили в паштете резинку. Горожанин приобрел продукт в магазине крупной сети супермаркетов «Магнит», сообщил автор в соцсети «ВКонтакте». «В магазине „Магнит“ купили паштет с вот таким сюрпризом», — написал анонимно автор в одной из местных групп. Местные жители предложили ему обратиться с претензией в магазин. Также нашлись горожане, которые утверждали, что здесь вина производителя. «Это не „Магнит“ их штампует. Претензия тут к производителю», — написала Ирина Ковалева. «Штампует не „Магнит“, но закупку делает у самых низких качеством производителей», — отметила Светлана Вязгина. «Сначала подумала, что это глисты. Но это оказалась всего лишь резинка. Не знаю даже, что лучше», — добавила Ирина Бывальцева. На жалобу отреагировал официальный представитель супермаркета «Магнит», который попросил автора уточнить адрес магазина. «Подскажите, пожалуйста, информацию о магазине, чтобы мы могли передать ее коллегам. Также для обратной связи вы можете оставить свои контактные данные и фото чека в личных сообщениях», — предложил он. Ранее жителей Ноябрьска возмутили мыши и запах гнили в «Магните». Тогда горожане предложили автору обратиться к руководству магазина, а не писать об этом в соцсетях. Паштет с резинкой Группа Лабытнанги Info Паштет с резинкой Группа Лабытнанги Info

Жители Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили в паштете резинку. Горожанин приобрел продукт в магазине крупной сети супермаркетов «Магнит», сообщил автор в соцсети «ВКонтакте». «В магазине „Магнит“ купили паштет с вот таким сюрпризом», — написал анонимно автор в одной из местных групп. Местные жители предложили ему обратиться с претензией в магазин. Также нашлись горожане, которые утверждали, что здесь вина производителя. «Это не „Магнит“ их штампует. Претензия тут к производителю», — написала Ирина Ковалева. «Штампует не „Магнит“, но закупку делает у самых низких качеством производителей», — отметила Светлана Вязгина. «Сначала подумала, что это глисты. Но это оказалась всего лишь резинка. Не знаю даже, что лучше», — добавила Ирина Бывальцева. На жалобу отреагировал официальный представитель супермаркета «Магнит», который попросил автора уточнить адрес магазина. «Подскажите, пожалуйста, информацию о магазине, чтобы мы могли передать ее коллегам. Также для обратной связи вы можете оставить свои контактные данные и фото чека в личных сообщениях», — предложил он. Ранее жителей Ноябрьска возмутили мыши и запах гнили в «Магните». Тогда горожане предложили автору обратиться к руководству магазина, а не писать об этом в соцсетях.