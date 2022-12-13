В Сургуте появился новый вирус, вызывающий пневмонию

14 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

С пневмонией в больницах Сургута проходят лечение 200 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте появился новый вирус респираторной инфекции, вызывающий у людей пневмонию. Об этом URA.RU сообщил главный врач первой поликлиники города Максим Слепов. «Мы обнаружили вирусы гриппа А и В, и еще на сегодняшний день метапневмовирус. Появилась такая инфекция, не очень приятная, которая дает как одно из неприятных осложнений пневмонию. То есть воспаление легких. Сегодня в городе Сургуте в поликлиниках наблюдается около 200 человек с пневмонией. Из них только 60 человек с коронавирусом. Все остальное — это как раз те инфекции, о которых я сказал», — сообщил Слепов. Сейчас Сургут находится на пике заболеваемости гриппом. В поликлиниках города с ОРВИ наблюдается 14 с половиной тысяч человек, из них девять с половиной тысяч — это дети. С коронавирусом лечение проходят всего 350 человек. Для приема всех посетителей врачи работают в усиленном режиме. «Ситуация достаточно напряженная. В понедельник у нас работало в городе порядка 88 врачебных бригад, плюс еще скорая помощь, которая выводила дополнительные бригады. Вчера у нас работало 73 врачебных бригады. Врачи работают до 11 вечера, то есть достаточно напряженно, сверхнагрузка. Мы сейчас находимся на пике заболеваемости», — добавил Слепов. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в топ по заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению гриппом среди субъектов РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте появился новый вирус респираторной инфекции, вызывающий у людей пневмонию. Об этом URA.RU сообщил главный врач первой поликлиники города Максим Слепов. «Мы обнаружили вирусы гриппа А и В, и еще на сегодняшний день метапневмовирус. Появилась такая инфекция, не очень приятная, которая дает как одно из неприятных осложнений пневмонию. То есть воспаление легких. Сегодня в городе Сургуте в поликлиниках наблюдается около 200 человек с пневмонией. Из них только 60 человек с коронавирусом. Все остальное — это как раз те инфекции, о которых я сказал», — сообщил Слепов. Сейчас Сургут находится на пике заболеваемости гриппом. В поликлиниках города с ОРВИ наблюдается 14 с половиной тысяч человек, из них девять с половиной тысяч — это дети. С коронавирусом лечение проходят всего 350 человек. Для приема всех посетителей врачи работают в усиленном режиме. «Ситуация достаточно напряженная. В понедельник у нас работало в городе порядка 88 врачебных бригад, плюс еще скорая помощь, которая выводила дополнительные бригады. Вчера у нас работало 73 врачебных бригады. Врачи работают до 11 вечера, то есть достаточно напряженно, сверхнагрузка. Мы сейчас находимся на пике заболеваемости», — добавил Слепов. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО попал в топ по заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению гриппом среди субъектов РФ.