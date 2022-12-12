ХМАО попал в топ заболеваемости гриппом

13 декабря 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Югра на седьмом месте по числу заболевших гриппом в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU ХМАО попал в десятку регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению среди субъектов РФ. «Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — указано на сайте ведомства. По данным окружного Роспотребнадзора, на 49 неделе наблюдения выявлено 603 случая заражения гриппом в 16 муниципалитетах округа. Из них доминируют несубтипированный грипп А — 66,5% случаев или 400 заболевших и так называемый свиной грипп A (H1N1) — 31,2% или 188 заболевших, на третьем месте грипп В — 1,7% или 10 заболевших. Ранее URA.RU писало о том, что в двух крупнейших городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске — больше нельзя поставить прививку от гриппа. Руководство городских поликлиник сообщило корреспонденту агентства, что прививочная кампания завершена.

ХМАО попал в десятку регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости гриппом. Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, округ находится на седьмом месте по заражению среди субъектов РФ. «Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях», — указано на сайте ведомства. По данным окружного Роспотребнадзора, на 49 неделе наблюдения выявлено 603 случая заражения гриппом в 16 муниципалитетах округа. Из них доминируют несубтипированный грипп А — 66,5% случаев или 400 заболевших и так называемый свиной грипп A (H1N1) — 31,2% или 188 заболевших, на третьем месте грипп В — 1,7% или 10 заболевших. Ранее URA.RU писало о том, что в двух крупнейших городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске — больше нельзя поставить прививку от гриппа. Руководство городских поликлиник сообщило корреспонденту агентства, что прививочная кампания завершена.