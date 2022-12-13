Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок

14 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер будет участвовать в выборах губернатора в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок. Это заявление Текслер сделал 14 декабря в прямом эфире, отвечая на вопросы населения. «На второй срок планирую идти. Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года. В общем и целом, планы своей работы строю на длительные перспективы», — сообщил глава региона, в ответ на просьбу жителя не уезжать в Москву. Вопросы главе региона поступают через соцсети, на сайт губернатора, а также через сайт «Госуслуги». URA.RU ведет прямую трансляцию. Выборы губернатора пройдут в 2024 году.

Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок. Это заявление Текслер сделал 14 декабря в прямом эфире, отвечая на вопросы населения. «На второй срок планирую идти. Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года. В общем и целом, планы своей работы строю на длительные перспективы», — сообщил глава региона, в ответ на просьбу жителя не уезжать в Москву. Вопросы главе региона поступают через соцсети, на сайт губернатора, а также через сайт «Госуслуги». URA.RU ведет прямую трансляцию. Выборы губернатора пройдут в 2024 году.