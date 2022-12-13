Алексей Текслер будет участвовать в выборах губернатора в 2024 году
Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок. Это заявление Текслер сделал 14 декабря в прямом эфире, отвечая на вопросы населения.
«На второй срок планирую идти. Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года. В общем и целом, планы своей работы строю на длительные перспективы», — сообщил глава региона, в ответ на просьбу жителя не уезжать в Москву.
Вопросы главе региона поступают через соцсети, на сайт губернатора, а также через сайт «Госуслуги». URA.RU ведет прямую трансляцию. Выборы губернатора пройдут в 2024 году.
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