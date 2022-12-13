13 декабря 2022

Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия Алексея Текслера. Челябинск, текслер алексей, текслер в телевизоре, прямая линия с текслером
Алексей Текслер будет участвовать в выборах губернатора в 2024 году Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок. Это заявление Текслер сделал 14 декабря в прямом эфире, отвечая на вопросы населения.

«На второй срок планирую идти. Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года. В общем и целом, планы своей работы строю на длительные перспективы», — сообщил глава региона, в ответ на просьбу жителя не уезжать в Москву.

Вопросы главе региона поступают через соцсети, на сайт губернатора, а также через сайт «Госуслуги». URA.RU ведет прямую трансляцию. Выборы губернатора пройдут в 2024 году.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер будет выдвигаться на второй срок. Это заявление Текслер сделал 14 декабря в прямом эфире, отвечая на вопросы населения. «На второй срок планирую идти. Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года. В общем и целом, планы своей работы строю на длительные перспективы», — сообщил глава региона, в ответ на просьбу жителя не уезжать в Москву. Вопросы главе региона поступают через соцсети, на сайт губернатора, а также через сайт «Госуслуги». URA.RU ведет прямую трансляцию. Выборы губернатора пройдут в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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