В Перми принудительно демонтируют сотни рекламных вывесок

14 декабря 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Более 400 вывесок в городе уже демонтировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рекламные вывески и баннеры, которые не соответствуют правилам благоустройства Перми, принудительно ликвидирует МКУ «Содержание муниципального имущества». Об этом сообщает администрация города на своем официальном сайте. На сегодняшний день выявлено почти 600 вывесок с нарушениями, и более 400 уже демонтировано. «Специалистами администрации были составлены акты, нарушителям направлены предупреждения о добровольном приведении вывески в соответствие установленным требованиям в течение 10 рабочих дней после дня получения предупреждения. Однако требования администрации района владельцами вывесок не были исполнены», — говорится в сообщении мэрии. Поэтому вывески были демонтированы принудительно. Расходы на эти цели должны компенсировать собственники. Администрация предупреждает, что за нарушение правил благоустройства «предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа». Вывески должны соответствовать стандартным требованиям к их размещению и эксплуатации на фасадах зданий. В ноябре URA.RU сообщало о демонтаже нелегальных автопарковок.

Рекламные вывески и баннеры, которые не соответствуют правилам благоустройства Перми, принудительно ликвидирует МКУ «Содержание муниципального имущества». Об этом сообщает администрация города на своем официальном сайте. На сегодняшний день выявлено почти 600 вывесок с нарушениями, и более 400 уже демонтировано. «Специалистами администрации были составлены акты, нарушителям направлены предупреждения о добровольном приведении вывески в соответствие установленным требованиям в течение 10 рабочих дней после дня получения предупреждения. Однако требования администрации района владельцами вывесок не были исполнены», — говорится в сообщении мэрии. Поэтому вывески были демонтированы принудительно. Расходы на эти цели должны компенсировать собственники. Администрация предупреждает, что за нарушение правил благоустройства «предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа». Вывески должны соответствовать стандартным требованиям к их размещению и эксплуатации на фасадах зданий. В ноябре URA.RU сообщало о демонтаже нелегальных автопарковок.