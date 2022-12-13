Бывшему начальнику курганского ГУ МЧС изменили приговор

Экс-главе курганского МЧС смягчили наказание после апелляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкову частично отменили обвинительный приговор по двум статьям и изменили меру наказания. Об этом рассказали в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области.

«Приговор Курганского городского суда от 15 августа 2022 г. в отношении Рожкова О.А. отменить в части его осуждения по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — сообщили в службе. В то же время бывшему руководителю оставили в силе приговор за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

За последнее преступление Рожкову назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение двух лет занимать руководящие должности и лишили звания «полковник внутренней службы».

Апелляцию по делу бывшего руководителя регионального управления МЧС рассмотрели в Курганском областном суде. На 15 декабря назначено еще одно заседание апелляционного суда в отношении Рожкова.

Ранее экс-руководителя признавали виновным в превышении полномочий и мошенничестве по делу о роботах для нужд МЧС. URA.RU сообщало, что Рожкова приговорили к 6 годам лишения свободы.