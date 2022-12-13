13 декабря 2022

Муж Собчак поставит в Перми оперу «Летучий голландец» раньше Москвы

Режиссер Богомолов представит жителям Перми оперу «Летучий голландец» раньше премьеры в Москве
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Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, богомолов константин
Новую оперу Константина Богомолова пермяки увидят раньше москвичей Фото:

Режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, в апреле представит на сцене Пермского театра оперы и балеты спектакль «Летучий голландец» (18+). Об этом пишет издание «Новый компаньон».

«Премьера „Летучего голландца“ (18 +) Константина Богомолова пройдет 1—4 апреля 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета», — сообщается НК. Московская премьера состоится только осенью 2023 года. А после оперу будут давать поочередно на сценах в Перми и Москве.

В 2021 году Богомолов уже представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Реакция публики оказалась неоднозначной.

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Режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, в апреле представит на сцене Пермского театра оперы и балеты спектакль «Летучий голландец» (18+). Об этом пишет издание «Новый компаньон». «Премьера „Летучего голландца“ (18 +) Константина Богомолова пройдет 1—4 апреля 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета», — сообщается НК. Московская премьера состоится только осенью 2023 года. А после оперу будут давать поочередно на сценах в Перми и Москве. В 2021 году Богомолов уже представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Реакция публики оказалась неоднозначной.
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