Муж Собчак поставит в Перми оперу «Летучий голландец» раньше Москвы

Новую оперу Константина Богомолова пермяки увидят раньше москвичей
Режиссер Константин Богомолов, супруг телеведущей Ксении Собчак, в апреле представит на сцене Пермского театра оперы и балеты спектакль «Летучий голландец» (18+). Об этом пишет издание «Новый компаньон».
«Премьера „Летучего голландца“ (18 +) Константина Богомолова пройдет 1—4 апреля 2023 года на сцене Пермского театра оперы и балета», — сообщается НК. Московская премьера состоится только осенью 2023 года. А после оперу будут давать поочередно на сценах в Перми и Москве.
В 2021 году Богомолов уже представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Реакция публики оказалась неоднозначной.
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