13 декабря 2022

Росгвардия дала советы челябинцам, как уберечь садовые домики от краж

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, дача, дом
Челябинцам советуют не оставлять ценности в домиках и чаще проверять дачу Фото:

Росгвардейцы Челябинской области дали советы, как садоводам уберечь свои дачные домики от краж. Как заявили URA.RU в пресс-службе ведомства, всплеск краж происходит в зимний период.

«Помочь обезопасить свое имущество могут технические средства охраны, при срабатывании которых по указанному адресу незамедлительно прибудет группа реагирования. Именно в зимний период наблюдается всплеск краж из садовых домиков. Преступники понимают, что садоводы не будут часто навещать свои владения, а многие оставляют в них ценные вещи или технику», — пояснили в пресс-службе управления по региону.

Росгвардейцы рекомендуют челябинцам проверять садовые домики не реже чем раз в неделю, забивать окна досками, вывозить из домиков ценные вещи и технику. При обнаружении следов взлома обращаться в правоохранительные органы. В Челябинске росгвардейцы на этой недели задержали уже двух подозреваемых в краже из разных садовых товариществ.

«12 декабря неизвестный попытался проникнуть в один из садовых домов СНТ „Тракторосад-2“. На сигнал датчика выехали росгвардейцы, подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый челябинец. Он был задержан. 13 декабря росгвардейцы выехали на тревожную сигнализацию в СНТ „Тракторосад-3“. В садовый домик проник ранее трижды судимый 40-летний челябинец, его задержали», — рассказали в пресс-службе.

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Росгвардейцы Челябинской области дали советы, как садоводам уберечь свои дачные домики от краж. Как заявили URA.RU в пресс-службе ведомства, всплеск краж происходит в зимний период. «Помочь обезопасить свое имущество могут технические средства охраны, при срабатывании которых по указанному адресу незамедлительно прибудет группа реагирования. Именно в зимний период наблюдается всплеск краж из садовых домиков. Преступники понимают, что садоводы не будут часто навещать свои владения, а многие оставляют в них ценные вещи или технику», — пояснили в пресс-службе управления по региону. Росгвардейцы рекомендуют челябинцам проверять садовые домики не реже чем раз в неделю, забивать окна досками, вывозить из домиков ценные вещи и технику. При обнаружении следов взлома обращаться в правоохранительные органы. В Челябинске росгвардейцы на этой недели задержали уже двух подозреваемых в краже из разных садовых товариществ. «12 декабря неизвестный попытался проникнуть в один из садовых домов СНТ „Тракторосад-2“. На сигнал датчика выехали росгвардейцы, подозреваемым оказался 43-летний ранее судимый челябинец. Он был задержан. 13 декабря росгвардейцы выехали на тревожную сигнализацию в СНТ „Тракторосад-3“. В садовый домик проник ранее трижды судимый 40-летний челябинец, его задержали», — рассказали в пресс-службе.
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