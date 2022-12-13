Молодежная лаборатория КГУ работает над увеличением срока службы имплантов

В молодежной лаборатории КГУ работают над созданием ингибитора коррозии имплантов (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодежная лаборатория Курганского государственного университета ищет лекарственные соединения, способные увеличить срок службы имплантов. В 2023 году в лаборатории планируют приступить к практическим испытаниям результатов исследований, сообщили в пресс-службе КГУ.

«Срок службы имплантов ограничен, и задача ученых его увеличить, чтобы сделать жизнь человека, в организме которого есть имплант, наиболее комфортной. Лаборатория смогла на уровне инструментов вычислительной химии показать, что может с большой долей вероятности предсказывать как свойства различных соединений, так и то, могут ли они быть эффективными средствами ингибирования коррозии (защиты от коррозии) сплавов, которые применяются в имплантации и в других медицинских направлениях», — сообщили в КГУ.

На данном этапе сотрудники лаборатории заняты квантово-механическими расчетами. Это вид расчетов, связанных с вычислительной химией, синтезом некоторых соединений. В следующем году пройдут реальные испытания исследовательских разработок на практике в сотрудничестве с Центром им. Илизарова.

В КГУ отмечают, что молодежная лаборатория открылась в 2021 году под эгидой Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Ее работа тесно связана с проектом УМНОЦ, — «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация», о котором URA.RU писало ранее. В состав лаборатории входят студенты и кандидаты наук, а также два сотрудника с европейской степенью Ph.D.

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