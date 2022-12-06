Врачи Центра им. Илизарова работают над научным проектом реконструктивной хирургии пальцев рук Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи Центра им. Илизарова совместно с партнерами работают над проектом «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» под эгидой Уральского научно-образовательного центра (УМНОЦ). Ученые готовятся к проведению клинических испытаний имплантов и хирургической технологии их установки на месте частично или полностью утраченных пальцев рук, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета.

«Проект Курганской области „Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация“ из портфеля Уральского научно-образовательного центра приближается к этапу клинических испытаний. Проект направлен на восстановление функций кисти при частичной или полной утрате пальцев за счет оригинальной хирургической технологии и имплантируемых конструкций. За основу взяты возможности персонифицированной медицины. Иными словами, делается то, что нужно конкретному человеку в его конкретной ситуации», — поясняют в КГУ.

В этой работе Центр Илизарова сотрудничает с Уральским федеральным университетом, где изучают возможности применения новых сплавов и новых материалов для имплантов. Например, применение наноструктурированного титана. На предприятии «Сенсор» формируется технология обработки имплантатов, отрабатывается как конструкция изделия, так и сама хирургическая технология — применение метода остеоинтеграции (соединение костных структур периимплантационной зоны с имплантатом).

Заместитель директора по научной работе Центра Илизарова Евгений Овчинников сообщил, что сейчас проводятся доклинические испытания разных модификаций изделия и разных способов имплантации. Врачи участвуют в доработке дизайна изделия и хирургической технологии. Результаты исследований и накопленные знания послужат базисом для создания линейки протезов для восстановления уже не кисти руки, а опорных конечностей, утраченных в ходе боевых действий. Проект «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» от Курганской области включен в число прорывных проектов Уральского НОЦ.

Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня.

Врачи Центра им. Илизарова работают над проектом «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» фото: Центр им. Илизарова

Научный проект курганских врачей включен в число прорывных проектов Уральского НОЦ фото: Центр им. Илизарова