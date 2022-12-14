«Военное обозрение»: британская бронетехника идет на помощь ВСУ в район Авдеевки и Бахмута

Армия Украины получит новую бронетехнику
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Первая партия британской бронетехники FV103 «Spartan», переданной ВСУ, отправится в район Бахмута и Авдеевки. Об этом сообщает «Военное обозрение».
«Первые Спартаны уже на Украине. А скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой. Десантура, держи подкрепление», — заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в соцсетях. Информацию передает «Военное обозрение». Издание сообщает, что на Украину отправятся бронемашины FV103 «Spartan». Бронемашины приобрел у Великобритании фонд Порошенко.
ВСУ несут большие потери ВСУ под Бахмут (Артемовском), украинская армия потеряла более 10 тысяч солдат из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город, сообщает The Daily Telegraph. Ежедневно ВСУ теряют около 200 бойцов, уточняло издание.
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