«Военное обозрение»: британская бронетехника идет на помощь ВСУ в район Авдеевки и Бахмута 14 декабря 2022 в 20:32 Размер текста - 17 + Армия Украины получит новую бронетехнику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первая партия британской бронетехники FV103 «Spartan», переданной ВСУ, отправится в район Бахмута и Авдеевки. Об этом сообщает «Военное обозрение». «Первые Спартаны уже на Украине. А скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой. Десантура, держи подкрепление», — заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в соцсетях. Информацию передает «Военное обозрение». Издание сообщает, что на Украину отправятся бронемашины FV103 «Spartan». Бронемашины приобрел у Великобритании фонд Порошенко. ВСУ несут большие потери ВСУ под Бахмут (Артемовском), украинская армия потеряла более 10 тысяч солдат из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город, сообщает The Daily Telegraph. Ежедневно ВСУ теряют около 200 бойцов, уточняло издание. Первая партия британской бронетехники FV103 «Spartan», переданной ВСУ, отправится в район Бахмута и Авдеевки. Об этом сообщает «Военное обозрение». «Первые Спартаны уже на Украине. А скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой. Десантура, держи подкрепление», — заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в соцсетях. Информацию передает «Военное обозрение». Издание сообщает, что на Украину отправятся бронемашины FV103 «Spartan». Бронемашины приобрел у Великобритании фонд Порошенко. ВСУ несут большие потери ВСУ под Бахмут (Артемовском), украинская армия потеряла более 10 тысяч солдат из-за призыва президента Украины Владимира Зеленского не сдавать город, сообщает The Daily Telegraph. Ежедневно ВСУ теряют около 200 бойцов, уточняло издание. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям