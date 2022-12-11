ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов из-за призывов президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом написали в The Daily Telegraph.
«За политические призывы Зеленского не сдавать Бахмут (Артемовск) Украина расплачивается тысячами уничтоженных бойцов ВСУ. Количество безвозвратных потерь ВСУ в „бахмутской мясорубке“ явно превышает 10 000 бойцов», — пишет издание. Уточняется, что ежедневные потери украинцев составляют от 200 военнослужащих. Причиной тому является тот факт, что командование нередко бросает свои подразделения.
Ранее Зеленский заявил, что Артемовск и Солдедар являются самыми болезненными участками для сил Украины. Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что на артемовское направление ежедневно пребывает от 360 до 500 украинских бойцов, что говорит о колоссальных потерях для ВСУ.
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ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов из-за призывов президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом написали в The Daily Telegraph. «За политические призывы Зеленского не сдавать Бахмут (Артемовск) Украина расплачивается тысячами уничтоженных бойцов ВСУ. Количество безвозвратных потерь ВСУ в „бахмутской мясорубке“ явно превышает 10 000 бойцов», — пишет издание. Уточняется, что ежедневные потери украинцев составляют от 200 военнослужащих. Причиной тому является тот факт, что командование нередко бросает свои подразделения. Ранее Зеленский заявил, что Артемовск и Солдедар являются самыми болезненными участками для сил Украины. Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что на артемовское направление ежедневно пребывает от 360 до 500 украинских бойцов, что говорит о колоссальных потерях для ВСУ.