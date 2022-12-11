The Daily Telegraph сообщила о «жутких потерях» ВСУ под Артемовском

The Daily Telegraph: потери ВСУ под Артемовском превышают 10 тысяч бойцов
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Ежедневные потери ВСУ под Артемовском составляют от 200 военнослужащих, пишет издание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов из-за призывов президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом написали в The Daily Telegraph.

«За политические призывы Зеленского не сдавать Бахмут (Артемовск) Украина расплачивается тысячами уничтоженных бойцов ВСУ. Количество безвозвратных потерь ВСУ в „бахмутской мясорубке“ явно превышает 10 000 бойцов», — пишет издание. Уточняется, что ежедневные потери украинцев составляют от 200 военнослужащих. Причиной тому является тот факт, что командование нередко бросает свои подразделения.

Ранее Зеленский заявил, что Артемовск и Солдедар являются самыми болезненными участками для сил Украины. Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что на артемовское направление ежедневно пребывает от 360 до 500 украинских бойцов, что говорит о колоссальных потерях для ВСУ.

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ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов из-за призывов президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск. Об этом написали в The Daily Telegraph. «За политические призывы Зеленского не сдавать Бахмут (Артемовск) Украина расплачивается тысячами уничтоженных бойцов ВСУ. Количество безвозвратных потерь ВСУ в „бахмутской мясорубке“ явно превышает 10 000 бойцов», — пишет издание. Уточняется, что ежедневные потери украинцев составляют от 200 военнослужащих. Причиной тому является тот факт, что командование нередко бросает свои подразделения. Ранее Зеленский заявил, что Артемовск и Солдедар являются самыми болезненными участками для сил Украины. Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что на артемовское направление ежедневно пребывает от 360 до 500 украинских бойцов, что говорит о колоссальных потерях для ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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