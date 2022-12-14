Минтруд: выплаты по соцконтракту будут индексироваться автоматически

15 декабря 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Индексация будет происходить при изменении прожиточного минимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство труда и социальной защиты РФ предложило индексировать гражданам выплаты по социальному контракту автоматически, не требуя на это заявления. При этом там также предложили ограничить использование этого инструмента. «Закрепляется необходимость индексации выплат в рамках соцконтракта при изменении величины прожиточного минимума, перерасчет суммы выплат будет производится проактивно, без обращения гражданина», — указано в сообщении министерства. Там уточнили, что данный проект поможет повысить эффективность социальных контрактов. С этой же целью предлагается ограничить повторное использование этого инструмента. «Если гражданин бросает работу или прекращает свое дело без объективных причин, то заключить социальный контракт на поиск работы или развитие своего дела повторно можно будет только через год», — добавили в Минтруд РФ. Кроме этого, предприниматели или самозанятые также смогут заключать соцконтракт, но только если доход семьи меньше прожиточного минимума. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поручил правительству провести индексацию зарплат бюджетников. Он также добавил, что регионы с низким бюджетом должны получить дополнительное финансирование на исполнение его поручения.

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило индексировать гражданам выплаты по социальному контракту автоматически, не требуя на это заявления. При этом там также предложили ограничить использование этого инструмента. «Закрепляется необходимость индексации выплат в рамках соцконтракта при изменении величины прожиточного минимума, перерасчет суммы выплат будет производится проактивно, без обращения гражданина», — указано в сообщении министерства. Там уточнили, что данный проект поможет повысить эффективность социальных контрактов. С этой же целью предлагается ограничить повторное использование этого инструмента. «Если гражданин бросает работу или прекращает свое дело без объективных причин, то заключить социальный контракт на поиск работы или развитие своего дела повторно можно будет только через год», — добавили в Минтруд РФ. Кроме этого, предприниматели или самозанятые также смогут заключать соцконтракт, но только если доход семьи меньше прожиточного минимума. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поручил правительству провести индексацию зарплат бюджетников. Он также добавил, что регионы с низким бюджетом должны получить дополнительное финансирование на исполнение его поручения.