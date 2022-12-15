В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Ангарске произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода
В городе Ангарск (Иркутская область) горит нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидируют пожар на АНХК площадью более 2500 квадратных метров.
«Пожар произошел на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области, возгорание тушат на площади 2,5 тысяч квадратных метров», — сообщает telegram-канал «Ангарский сплетник». На данный момент к реагированию привлекаются более 100 человек и 25 единиц техники.
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