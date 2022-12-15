В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Ангарске произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода Фото:

В городе Ангарск (Иркутская область) горит нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидируют пожар на АНХК площадью более 2500 квадратных метров.

«Пожар произошел на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области, возгорание тушат на площади 2,5 тысяч квадратных метров», — сообщает telegram-канал «Ангарский сплетник». На данный момент к реагированию привлекаются более 100 человек и 25 единиц техники.

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В городе Ангарск (Иркутская область) горит нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидируют пожар на АНХК площадью более 2500 квадратных метров. «Пожар произошел на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области, возгорание тушат на площади 2,5 тысяч квадратных метров», — сообщает telegram-канал «Ангарский сплетник». На данный момент к реагированию привлекаются более 100 человек и 25 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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