14 декабря 2022
13 декабря 2022

В Кургане морозная погода продержится до выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев предупредили о морощной погоде, которая продержится до 17 декабря Фото:

В Курганской области 15 и 16 декабря сохранится холодная погода с переменной облачностью. Об этом говорится на сайте курганского Гидрометцентра.

«Местами по Курганской области 15 декабря ожидается гололедица, изморозь. Температура днем опустится до -17 градусов, ветер — юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду», — указано в прогнозе. В пятницу, 16 декабря, в регионе сохранится холодная погода: днем температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, ночью опустится до -23 градусов.

По данным синоптиков, в течение двух дней в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. В выходные воздух прогреется до -6 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в начале декабря температура воздуха ночью местами достигала -30 градусов, средние показатели составили -21, -26 градусов. Днем столбики термометров показывали до -18 градусов.

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В Курганской области 15 и 16 декабря сохранится холодная погода с переменной облачностью. Об этом говорится на сайте курганского Гидрометцентра. «Местами по Курганской области 15 декабря ожидается гололедица, изморозь. Температура днем опустится до -17 градусов, ветер — юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду», — указано в прогнозе. В пятницу, 16 декабря, в регионе сохранится холодная погода: днем температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, ночью опустится до -23 градусов. По данным синоптиков, в течение двух дней в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. В выходные воздух прогреется до -6 градусов. Ранее URA.RU писало, что в начале декабря температура воздуха ночью местами достигала -30 градусов, средние показатели составили -21, -26 градусов. Днем столбики термометров показывали до -18 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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