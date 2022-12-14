Тюменские депутаты разрешили властям присоединять дачи к городам

Жители дачных поселков также могут образовать новый населенный пункт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Правительство Тюменской области сможет по своему усмотрению включать в состав населенных пунктов садоводческие товарищества. Соответствующее решение было принято 15 декабря на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

Законопроектом предлагается установление требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта, отнести к компетенции органов исполнительной власти области», — говорится в решении. Кроме того, согласно документу, в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.

Депутаты отметили, что после принятия решения, тюменцы, фактически проживающие на дачах, смогут пользоваться всей инфраструктурой городов, а также получить прописку по месту жительства. Решение было принято большинством городов.